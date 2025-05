A Santa Maria a Monte apre 'La Magia del Gelato': nuovo slancio per il borgo storico

Lunedì 19 maggio alle ore 12.00 si è tenuta la conferenza stampa in vista della nuova apertura della gelateria “La Magia del Gelato” nel borgo, che avverrà sabato 24 maggio dalle ore 17.00.

Come Amministrazione posso rilevare la grande soddisfazione nell’incontrare il signor Massimiliano Malfatti e le figlie, entusiasti di voler investire in un’attività nel centro storico di Santa Maria a Monte. Hanno apprezzato il bel fondo in Via dell’Orologio e Piazza Marconi, nella quale non viene consentito di parcheggiare le auto. Ciò a dimostrazione di una scelta politica coraggiosa, volta alla riqualificazione del borgo, che ha tante potenzialità culturali, storiche e architettoniche.

Aver garantito l’apertura dei musei tutto l’anno, anche nei fine settimana con visite guidate, consente di incrementare il turismo.

Un vivo ringraziamento a Massimiliano, Irene e Ilenia Malfatti, che produrranno gelati di svariati gusti, 100% naturali, senza glutine, anche vegani, con particolare attenzione alle intolleranze alimentari.

Sicuramente tale apertura renderà più vivo il borgo, non condannato all’isolamento e al declino, ma capace di restituire ai cittadini uno spazio in cui trascorrere il tempo libero, socializzare e gustare un ottimo gelato.

