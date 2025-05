A CNA Storie il racconto dell'azienda 'Riccardo Marzi': Quando la natura diventa arte

Nuovo appuntamento su Radio Lady 97.7 con la rubrica CNA Storie, il programma settimanale in onda ogni mercoledì e realizzato in collaborazione con CNA Empolese Valdelsa, pensato per raccontare e valorizzare le storie di imprenditori e aziende del territorio.

Protagonista della puntata di oggi, mercoledì 21 maggio, Elena Marzi, titolare insieme al fratello Andrea dell’azienda Riccardo Marzi di Montespertoli, con sede in via Orme 309. Un’impresa familiare che ha saputo trasformare la lavorazione artigianale della resina in una forma d’arte, dando vita a oggetti d’arredo unici – vasi, centrotavola, tavoli, accessori per il bagno – che racchiudono i colori della natura e il calore dello stile rustico toscano.

In studio con lei, come sempre, Valentina Cantini di CNA Empolese Valdelsa, per un nuovo viaggio nel cuore dell’artigianato locale.

Recupera l'intervista completa

Oggetti unici che profumano di maestria e bellezza, capaci di raccontare la storia dell’azienda Riccardo Marzi fin dalle sue origini. Una storia che affonda le radici nel laboratorio del nonno a Lastra a Signa, dove Riccardo, ancora ragazzo, iniziava a sperimentare con materiali inusuali, soprattutto con la resina. È lì che nasce l’idea di unire natura e artigianato in un connubio che ancora oggi definisce l’identità dell’azienda. “Probabilmente è stato il primo al mondo a usare la resina in questo modo - afferma con un certo orgoglio Elena Marzi -. All’epoca non era una lavorazione diffusa. Il primo esperimento fu un piatto con dentro dei chicchi di granturco”.

Ogni creazione dell’azienda è realizzata completamente a mano e racchiude al suo interno elementi naturali veri, come spighe di grano, foglie, fiori o fette d’arancia. Gli elementi vengono essiccati con cura e poi immersi nella resina, che li conserva nel tempo, trasformandoli in oggetti d’arredo che sembrano vetro, ma risultano più resistenti e meno fragili. Elena descrive il processo di lavorazione con la precisione di chi ha fatto della manualità un’arte: “Si parte da uno stampo composto da due metà, una maschio e una femmina. Si prepara la composizione all’interno, che viene fissata con una prima spennellata di resina. Poi si chiude lo stampo e si versa la resina liquida da un foro. In una notte si solidifica. L’ultima fase è la rifinitura, fatta tutta a mano, comprese le eventuali correzioni, e infine applichiamo una vernice alimentare che gli dona la sua brillantezza caratteristica”.

Nel corso dei suoi oltre 35 anni di attività, Riccardo Marzi ha potuto contare sulla presenza costante di CNA Empolese Valdelsa, che ha accompagnato l’azienda in ogni fase di crescita. Una sinergia che oggi si esprime anche attraverso nuove forme di valorizzazione dell’artigianato, come i pacchetti turistici esperienziali ideati da CNA.

“Con CNA abbiamo sviluppato proposte che permettono ai turisti di entrare in fabbrica, vedere da vicino il processo produttivo e realizzare il proprio oggetto da portare a casa - spiega Valentina Cantini di CNA Empolese Valdelsa -. È una forma di turismo che nasce in modo naturale dall’autenticità dell’attività artigianale”.

Un’esperienza che sta riscuotendo grande successo soprattutto tra i turisti stranieri, come racconta Elena: “Piace molto al pubblico americano, che non ha vissuto come in Italia la tradizione della ‘bottega sotto casa’. Rimangono affascinati. Sono clienti attenti, curiosi, e la loro reazione spesso ci regala grandi soddisfazioni. Molto più di quella, a volte distratta, degli italiani”.

La distribuzione dei prodotti avviene principalmente online attraverso il loro sito, ma per chi lo desidera è possibile anche acquistare direttamente in azienda, su appuntamento.

Via Orme 309, Montespertoli (FI)

0571 676215 - info@marzi.it

marzi.it