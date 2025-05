A Empoli il giuramento di nuovi infermieri e infermiere

Terzo e ultimo appuntamento con i convegni promossi dall’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia per celebrare la Giornata internazionale dell’infermiere che ricorre il 12 maggio.

Dopo l’appuntamento fiorentino e quello pistoiese, pensati per aprire una riflessione sul tema dell’impiego dell’intelligenza artificiale in sanità, il 23 maggio (ore 14-18) nell’Aula magna dell’Agenzia per la formazione di Empoli (via Guglielmo Oberdan 13), si terrà una giornata dedicata a “Il nuovo codice deontologico 2025 aspetti etici e innovazione” (3 crediti Ecm).

Dopo i saluti delle autorità sarà proiettato un videomessaggio della presidente della Fnopi, Barbara Mangiacavalli. Spazio quindi a Laura D'Addio e Mara Fadanelli che procederanno alla lettura del nuovo Codice deontologico. A seguire, la stessa Mara Fadanelli affronterà il tema “Suggestioni etiche del Codice deontologico”. In chiusura, la presentazione dei neolaureati e il giuramento.

