Ad Avane il mercatino della solidarietà di Re.So.

L'Associazione Recupero Solidale Sabato 24 maggio presso la Vela Margherita Hack organizza il suo mercatino della solidarietà per la vendita di oggetti utili ad acquisire fondi da utilizzare per il sostegno della rete delle Associazioni di Volontariato del nostro territorio.

Recupero Solidale continua a garantire l'impegno suo, dei suoi volontari e delle Associazioni in rete per combattere lo spreco e per sostenere le famiglie che vivono in condizioni di difficoltà economica. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti per continuare a svolgere la nostra attività e vi invitiamo quindi a partecipare numerosi a questa occasione che è anche occasione di condivisione e di solidarietà.