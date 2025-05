Al via il 32° meeting nazionale 'Città di Empoli': quasi 1200 iscritti. Il programma

Il 32° meeting nazionale 'Città di Empoli', dal 23 al 25 maggio 2025 alla piscina olimpica 'Simeone Camalich' di Livorno, è già riuscito. Il T.N.T., che ha organizzato come sempre tale appuntamento agonistico, informa che i quasi 1200 iscritti - fra Esordienti 'A', 'Ragazzi', 'Unica' insieme a molti atleti FINP - hanno superato le aspettative con relative variazioni di orari e successione delle gare.

Venerdì pomeriggio, la rassegna inizierà alle 14.50 proponendo 200 rana, 100 dorso, 200 misti, femminili e maschili, come nelle altre prove. Sabato, apertura alle 8.35 con 50 dorso, 50 rana, 200 farfalla, 100 stile; quindi (15.20) scenderanno in vasca i concorrenti dei 50 stile, 100 farfalla, 400 misti. Domenica (8.50), saranno nuotati 50 farfalla, 200 stile; dalle 15.20 l'ultima sessione comprenderà 200 dorso, 100 rana, 400 stile. Conquisterà il Trofeo della manifestazione la prima società classificata: i punti, acquisiti dai suoi portacolori di tutte le categorie, scaleranno da 9 a 1. In caso di ex aequo, verranno conteggiati successi e piazzamenti. Otterranno le Coppe seconde e terze in graduatoria.

La nuova presidente del T.N.T. Empoli, Sonia Sireci al debutto in questo ruolo, approfondisce l'evento: "Per me, niente è cambiato dalle scorse edizioni dove ero in Consiglio. Una partecipazione così numerosa la dobbiamo al grande lavoro svolto per tanti anni da Giovanni Pistelli, che mi ha passato il testimone. Il merito va poi assegnato allo staff dove ciascun componente è fondamentale. Il pronostico sui risultati spetta ai tecnici, però sono certa che i nostri ragazzi confermeranno l'unione del gruppo. Tutti tiferanno per il compagno in gara. La vittoria più importante".

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli