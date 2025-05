Al via il terzo incontro ‘salute’ alla Casa del Popolo Monterappoli

ella scala delle priorità degli italiani rilevate dall’Istituto Demopolis lo scorso febbraio, è la salute a conquistare il primo posto (con la richiesta di investimenti nella sanità indicata dall’80% delle persone intervistate). Infatti, il Servizio Sanitario Nazionale aveva contribuito a raggiungere risultati importati per la salute di tutti noi. Tuttavia, i dati dimostrano, e le persone sperimentano, la profonda crisi del sistema. Dopo la pandemia, nonostante gli insegnamenti (troppo presto dimenticati) e le promesse (mai mantenute), la situazione è sempre più preoccupante.

A fronte di nuovi disagi e rischi per la salute, il mercato e le varie forme di privatizzazione avanzano. Il diritto alla salute è un diritto alla (qualità) della vita, all’uguaglianza e alla libertà insieme, sul quale ci sono forti conflitti sulle visioni politiche, economiche e sulle pratiche sociali. Per tutto questo è sembrato utile organizzare un ciclo di incontri sul tema. Per discutere “come e perché siamo arrivati a questo punto” e per affrontare temi emergenti come i nuovi disagi giovanili e un settore oggi particolarmente negletto come la prevenzione

Nel terzo e ultimo incontro si parlerà dei diversi tipi di ‘prevenzione’. Attività e politiche per la salute che, nella crisi della sanità pubblica, sono state tra le più emarginate in questi ultimi anni.

