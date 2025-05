Al via la quinta edizione 'Raccont’arti-Premio Castelfiorentino per le Arti'

E’giunto alla quinta edizione “Raccont’arti-Premio Castelfiorentino per le Arti”, il premio curato dalla Banca Cambiano 1884 SpA - Ente Cambiano Scpa, dal Comune di Castelfiorentino e dalla Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Si tratta di un Premio internazionale, a partecipazione gratuita, volto a proporre uno sguardo sulla fotografia contemporanea, sui nuovi sviluppi nelle tematiche e nei linguaggi. Il concorso che sta incontrando un consenso sempre più ampio, come testimoniato dagli oltre 700 partecipanti dello scorso anno, avrà stavolta come tema: “L’illusione della conoscenza: l’immagine fotografica fra libertà e controllo”.

Intervenendo a Villa Fagan, sede della Banca Cambiano 1884 SpA, a Firenze, che ha ospitato la conferenza stampa di presentazione, il presidente Paolo Regini ha ribadito il rilievo del premio.

“Si rinnova un appuntamento al quale siamo lieti ed orgogliosi di aderire- ha dichiarato il Presidente della Banca Cambiano- riteniamo che il premio sia una preziosa occasione per valorizzare una forma d’arte di grande importanza come la fotografia e per generare, come dimostrato dalle passate edizioni, un circuito virtuoso di idee e proposte. Per questo ringraziamo la Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino e tutti coloro che si sono adoperati nell’organizzazione del premio”.

Il premio è articolato in due sezioni: OPEN (per maggiori di 18 anni) e STUDENT (riservata agli studenti di fotografia in Università, Accademie e Scuole).

“Siamo giunti alla quinta edizione di un premio che sempre di più rappresenta una voce autorevole nel mondo intrigante della fotografia contemporanea, proponendo uno spazio esteso di sperimentazione ed opportunità per questo universo, attraversato prevalentemente da giovani- sottolinea Maria Cristina Giglioli presidente della Fondazione Teatro del Popolo- la grande partecipazione fino ad oggi riscontrata, dà ragione del grande lavoro svolto dal Comitato promotore di cui la Fondazione Teatro del Popolo, che ospita il premio, è parte attiva. Raccont'Arti, pur muovendosi in uno scenario nazionale ed internazionale, è legato al territorio da cui nasce ed è per questo che abbiamo deciso di dar vita anche al concorso amatoriale ‘Cambiarti’ a cui tutti possono facilmente partecipare, con l’obiettivo di avvicinare le nostre comunità alla fotografia ed alle realtà culturali presenti, in modo da poter vivere ed apprezzare anche il Premio con maggiore consapevolezza”.

I progetti fotografici singoli e collettivi di Raccont’arti, dovranno pervenire a partire dal 3 giugno e fino al 27 ottobre 2025. Le modalità di iscrizione (la partecipazione è gratuita), sono reperibili dal sito (premiocastelfiorentino.it) che contiene tutte le informazioni necessarie.

“Il filosofo Slavoj Žižek sostiene che lo sguardo fotografico, nella sua perversione artificiale, non ci offre quello che desideriamo ma ci dice come desiderare. Questa edizione- commentano la sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì e l’assessore alla cultura Franco Spina- si annuncia come un upgrade delle precedenti, una sfida sperimentale che fa riflettere sull'enorme potere della fotografia come strumento di conoscenza e di azione insieme nell'ottica politica (in senso allargato) della comunicazione. Ma è la comunicazione ad essere oggetto della fotografia o è la fotografia a costituire uno strumento della comunicazione? Siamo felici per questo quinto appuntamento che porta a segno il ruolo consolidato del Premio e della nostra città nelle arti visive, e trepidanti, nell'attesa di vedere come i partecipanti scioglieranno questo nodo, per condurci un passo dentro le cose e scrutare al microscopio mondi complessi”.

La premiazione (al vincitore del Premio Open € 3.000 e al vincitore del Premio Student € 500), si terrà Sabato 29 Novembre alle ore 17,00 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino e sarà seguita dalle mostre dei lavori premiati presso il Centro Culturale Cambio e l’Ex Oratorio di S. Carlo Borromeo. Oltre ai vincitori, saranno selezionati ed inseriti in una short list, 4 progetti per la Categoria Open ed altrettanti per la categoria Student.

I vincitori saranno designati da una giuria composta da artisti, fotografi, curatori ed insegnanti impegnati nella pratica e nella divulgazione dell’arte e fotografia contemporanea.

Ne fanno parte Vittore Buzzi, Giorgio Di Noto, Serena Nocentini, Michele Palazzi, Chiara Ruberti e Federica Sasso (vincitrice della passata edizione).

“Viviamo immersi in un flusso continuo di immagini, un ecosistema visivo dove il confine tra realtà e manipolazione si fa sempre più sottile- dichiara Vittore Buzzi- nell’era della sovrapproduzione fotografica, le immagini non solo registrano la realtà, ma la ridefiniscono, attribuendole un significato che orienta il pensiero collettivo. L’immagine è oggi uno strumento potente: può costruire una narrativa dominante e influenzare la nostra visione del mondo, ma può anche decostruirla e aprire spazi di analisi critica. Può svelare ciò che viene nascosto, dando voce a prospettive alternative. Il Premio Raccont’Arti invita artisti e fotografi a interrogarsi sul potere dell’immagine nel contemporaneo, esplorando il rapporto tra la fotografia e il controllo, tra la costruzione del consenso e la sua messa in discussione”.

Il progetto del vincitore Open diventerà parte della Collezione d’Arte dell'Ente Cambiano e della Banca Cambiano 1884, mentre è prevista la pubblicazione del portfolio vincitore del premio sulla rivista “Gente di Fotografia”.

Da quest’anno, infine, si aggiunge il concorso amatoriale “CAMBIARTI – Volti e Paesaggi Toscani” che si rivolge a tutti gli appassionati di fotografia, di ogni età, perché raccontino la Toscana attraverso un massimo di tre scatti. Ogni fotografia dovrà ritrarre un paesaggio significativo o il volto di un abitante, restituendo il legame con la terra, la sua bellezza, le trasformazioni nel tempo e la complessità culturale del territorio. In questo caso le iscrizioni sono possibile fino al prossimo 20 ottobre con tutti i dettagli riportati sul sito (premiocastelfiorentino.it).

Fonte: Ufficio stampa Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino