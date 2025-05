Anci Toscana adesso ha una sua squadra di calcio

Un’occasione non solo per fare sport, ma per creare relazioni, diffondere valori condivisi, promuovere iniziative benefiche: sono questi i presupposti della neonata squadra di calcio di Anci Toscana, presentata ufficialmente stamani a Firenze durante l’assemblea dei sindaci che si è tenuta nel centro tecnico di Coverciano. Di grande prestigio i nomi di chi allenerà sindaci e amministratori: Renzo Ulivieri, già acclamato mister in serie A e oggi presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, nonchè direttore della scuola allenatori della FIGC, e Silvia Fuselli, assessora di Castagneto Carducci, allenatrice ed ex giocatrice della nazionale femminile.

Oltre 70 tra sindaci, consiglieri e assessori dei Comuni toscani hanno inviato la loro candidatura per far parte della squadra, tra loro 5 donne; ma come ha detto Ulivieri “le convocazioni le faremo noi” e ancora la formazione è top secret.

“Ho accettato con entusiasmo di partecipare a questa bella iniziativa, per scendere in campo non solo con le parole, ma con esempi concreti e per vivere lo sport in maniera sana e positiva – ha detto Fuselli – E sono particolarmente contenta che la presentazione si sia fatta qui a Coverciano, dove ho trascorso tanta parte della mia carriera agonistica”.

Da parte sua Ulivieri è intervenuto ‘alla sua maniera’, con un appello agli amministratori per un maggiore controllo su chi e come utilizza gli impianti dati in affidamento alle società. “Lo sport ha valori se ce li mettiamo noi – ha detto – Per questo è necessario che gli allenatori non solo conoscano il calcio, ma siano formati per stare con i bambini e gli adolescenti: perchè i ragazzi che fanno sport devono imparare prima di tutto diventare bravi cittadini”.

“Il sindaco e l’assessore allo Sport di Pontassieve, Carlo Boni e Mattia Canestri, ci avevano proposto di ricercare colleghi e colleghe toscani per organizzare una partita di calcio già programmata – spiega il direttore di Anci Toscana Simone Gheri – Da qui, abbiamo pensato di allargare l’iniziativa e fondare una squadra di calcio strutturata. E visti i nomi degli allenatori e il boom di candidature, è un'idea già di grande successo".

Fonte: Anci - Ufficio stampa

