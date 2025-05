Apre lo Sportello ambiente a Santa Croce sull'Arno: tutti gli orari per accedere all'ufficio

Dopo Staffoli anche a Santa Croce apre lo Sportello ambiente. Domani, giovedì, 22 maggio, in corso Mazzini 68 alla Casa delle associazioni, aprirà al pubblico il primo sportello rivolto al cittadino per tutte la questioni ambientali gestite da Geofor. Un punto dove poter trovare risposte per l'utenza e che nasce per rendere più facile l'accesso ai servizi erogati da Geofor alla popolazione e migliorare di conseguenza l'intero ciclo dei rifiuti. Un servizio innovativo voluto dall'amministrazione Giannoni che in qualche modo accorcerà le distanze tra l'azienda dei rifiuti e la popolazione. I cittadini si potranno rivolgere allo sportello per avere informazioni sui servizi, per ritirare i sacchi in polietilene semitrasparente di colore giallo per la raccolta del rifiuto multimateriale (lattine, barattoli, cartoni per bevande, imballaggi di plastica) che sostituiranno il mastello e per presentare la richiesta per l’attivazione di servizi individuali come il biocomposter e la raccolta domiciliare dei prodotti sanitari assorbenti psa (pannolini/pannoloni) che prevede l'utilizzo dei sacchi di colore viola. Proprio per questo servizio lo Sportello ambiente migliorerà il servizio visto che la richiesta deve essere presentata ogni anno.

Inoltre allo sportello i cittadini potranno anche rivolgersi per segnalare problemi ambientali che poi Geofor gestirà.



I due sportelli quello di Staffoli e quello di corso Mazzini nel centro di Santa Croce saranno aperti una volta al mese. Secondo questo calendario



Lo sportello di Santa Croce sull'Arno per il 2025 sarà aperto al pubblico in questi giorni: 22 maggio, 19 giugno, 17 luglio, 21 agosto, 11 settembre, 9 ottobre, 6 novembre, 4 dicembre sempre dalle 8,30 alle 12,30.

Lo sportello di Staffoli invece sarà aperto: 9 e 30 giugno, 28 luglio, 25 agosto, 22 settembre, 20 ottobre, 17 novembre, 15 dicembre sempre dalle 8,30 sempre alle 12,30.

Invece per tutte le questioni amministrative e contabili relative alla Tari i cittadini dovranno continuare a rivolgersi agli uffici comunali.

Fonte: Ufficio Stampa