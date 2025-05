Apre ufficio al pubblico dei carabinieri a San Piero a Sieve dopo incendio caserma

A distanza di quasi 10 mesi dal giorno in cui la caserma è stata colpita da un incendio, con conseguente trasferimento dei militari presso quella di Scarperia, la Stazione dei Carabinieri di San Piero a Sieve riapre un ufficio per la ricezione del pubblico in Piazza Colonna n. 16/A. Sarà aperto tutti i giorni, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, a partire da oggi 19 maggio 2025, garantendo quel servizio di prossimità al cittadino che rappresenta una peculiarità dell’Arma dei Carabinieri, grazie alla sua capillarità sul territorio nazionale. Il “front office” è stato realizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Scarperia e San Piero, che ha messo a disposizione i locali per poter assicurare il presidio di polizia sul territorio. Nel frattempo la Stazione dei Carabinieri non ha mai smesso di operare nella località di San Piero a Sieve, garantendo con i propri militari sia il controllo del territorio attraverso le pattuglie sia la ricezione del pubblico nella vicina caserma di Scarperia.

