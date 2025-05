Campo scuola della Misericordia di Empoli: al via le iscrizioni per un’estate di crescita, gioco e solidarietà

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il Campo Scuola 2025 organizzato dalla Misericordia di Empoli, un appuntamento ormai consolidato dell’estate, pensato per ragazze e ragazzi tra i 10 e i 14 anni. Le attività si svolgeranno dal 30 giugno al 18 luglio, dal lunedì al venerdì, con orario 8.30 – 16.00, presso l’Oratorio Sant’Andrea, in via Jacopo della Quercia 29, a Empoli (FI).

Tre settimane all’insegna del divertimento, della condivisione e della scoperta, durante le quali i giovani partecipanti potranno cimentarsi in un ricco programma di giochi di gruppo, attività ricreative, laboratori educativi ed esperienze formative. Tutte le attività saranno guidate dai volontari della Misericordia di Empoli che accompagneranno, e supporteranno, i ragazzi e le ragazze durante tutto il loro percorso.

Tutti i partecipanti avranno la possibilità di conoscere la nostra protezione civile, i comportamenti utili da adottare per tutelare sé stessi, l’ambiente e la nostra comunità. Tra le attività in programma sono previste esercitazioni di primo soccorso, escursioni educative e una suggestiva notte in tenda, per vivere un’esperienza immersiva all’insegna dell’avventura, del lavoro di squadra e del rispetto per la natura.

Il campo scuola della Misericordia di Empoli è un’esperienza che unisce divertimento e consapevolezza: un’occasione per coltivare valori come l’amicizia, la solidarietà, il rispetto e la cittadinanza attiva, attraverso il gioco e il contatto con la realtà del volontariato.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile rivolgersi direttamente alla sede della Misericordia di Empoli in via Cavour 32, inviare una mail a segreteriagenerale@misericordia.empoli.fi.it oppure telefonare al numero 0571 7255.

Fonte: Misericordia di Empoli