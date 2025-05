Carabinieri liberi dal servizio arrestano 5 donne per furto a Firenze

Nel pomeriggio di lunedì 19 maggio 2025, cinque cittadine bulgare, di età compresa tra i 29 e i 45 anni e tutte già note alle forze dell’ordine, sono state arrestate in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi, liberi dal servizio, per due episodi distinti di tentato furto con destrezza in concorso.

Il primo intervento è avvenuto all’interno di Palazzo Vecchio, nel Cortile di Michelozzo, dove i militari, fuori servizio, hanno notato due delle donne mentre cercavano di rubare il contenuto dello zaino di una turista italiana. Grazie al rapido intervento, il furto è stato sventato e le due sono state immediatamente bloccate e arrestate.

Quasi contemporaneamente, in via dei Cerretani, altri carabinieri – anch’essi liberi dal servizio – hanno osservato tre donne con atteggiamento sospetto mentre seguivano una turista colombiana all’interno della chiesa di Santa Maria Maggiore. Le tre, dopo averle aperto la borsa, sono state prontamente fermate e arrestate.

Il giorno seguente, martedì 20 maggio, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato gli arresti nel corso del rito direttissimo e ha disposto per tutte e cinque le donne la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Firenze.