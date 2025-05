Cercasi Gestore per Attività di Somministrazione in Piazza della Libertà a Certaldo

Il Comune di Certaldo invita i soggetti interessati a partecipare a una procedura ad evidenza pubblica per la locazione commerciale di un immobile comunale situato in Piazza della Libertà, a Certaldo (FI). L'immobile è destinato all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Dettagli dell'Immobile

L'immobile ha una consistenza di 64 mq e una superficie catastale totale di 70 mq. È dotato di impianti elettrico, fotovoltaico, di condizionamento e idrico-sanitario certificati. Il conduttore potrà eventualmente usufruire del suolo pubblico antistante l'immobile, delimitato dalla pensilina e dal "confine" dell'Area Ristoro, previo ottenimento di regolare concessione di suolo pubblico e pagamento del relativo canone di occupazione. L'immobile è dotato di servizio igienico il cui utilizzo deve essere consentito a tutti i frequentatori della piazza, siano essi o meno avventori del bar.

Durata e Rinnovo del Contratto

La durata del contratto di locazione commerciale è fissata in 6 anni dalla data di sottoscrizione, con rinnovo per ulteriori 6 anni alla prima scadenza, previa verifica della permanenza dei requisiti di aggiudicazione. Alla scadenza del periodo di 6+6 anni, il contratto terminerà senza necessità di disdetta e l'immobile sarà oggetto di nuovo affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica. Non sarà dovuto nulla al conduttore uscente a titolo di avviamento o simili.

Canone di Locazione e Pagamento

Il canone annuo a base d'asta è pari a € 9.600,00 oltre IVA a norma di legge. Per le prime due annualità del contratto di locazione, il canone annuale sarà pari all'80% dell'importo offerto in sede di gara, per permettere al conduttore di ammortizzare gli investimenti necessari all'avviamento dell'attività.

Soggetti Ammessi

Possono presentare domanda di partecipazione:

· persone fisiche in qualità di imprese individuali;

· persone giuridiche;

· imprese individuali;

· società;

· cooperative;

· consorzi;

· qualsiasi altro soggetto giuridico che abbia come oggetto sociale l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando.

Modalità di Partecipazione

Le offerte devono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Certaldo entro le ore 12:00 del 10 giugno 2025. Il plico dovrà contenere due buste sigillate: "Busta 1 - Documentazione" e "Busta 2 - Offerta economica". È richiesto un deposito cauzionale provvisorio infruttifero di € 1.152,00.

Apertura delle Offerte e Aggiudicazione

L'apertura dei plichi avverrà il giorno 12 giugno 2025 alle ore 10:00 presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, Borgo Garibaldi 37, Certaldo. L'aggiudicazione avverrà in base al criterio della miglior offerta economica, consistente nel miglior rialzo percentuale sul canone annuale posto a base di gara

Sopralluogo Obbligatorio

È obbligatoria l'effettuazione del sopralluogo. Per prenotare il sopralluogo è necessario inviare una mail a s.fornai@comune.certaldo.fi.it oppure ra.faraoni@comune.certaldo.fi.it entro e non oltre il 03/06/2025. Verrà rilasciata apposita attestazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere inserita nella busta 1-documentazione. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione.

Informazioni Aggiuntive

Ulteriori informazioni e la documentazione di gara possono essere consultate e scaricate dal sito del Comune di Certaldo, al link https://www.comune.certaldo.fi.it/it/news/avviso-procedura-ad-evidenza-pubblica-per-la-locazione-di-immobile-comunale-ad-uso-commerciale-sito-in-piazza-della-liberta-per-somministrazione-alimenti-e-bevande-1846116?type=3

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

