Disservizi nella raccolta dei rifiuti, il Comune di San Miniato sollecita Geofor 

Nuovi disservizi nella raccolta dei rifiuti da parte di Geofor su alcune zone del territorio di San Miniato. "Sia nei giorni antecedenti allo sciopero di lunedì scorso, sia successivamente, sul nostro territorio abbiamo rilevato numerose segnalazioni di mancati ritiri, situazioni che stanno davvero diventando insostenibili - dichiara l'assessore all'ambiente Marco Greco -. Le difficoltà maggiori le stiamo riscontrando su Ponte a Egola e anche in molte zone limitrofe come San Miniato Basso e Ponte a Elsa. Abbiamo sollecitato questa situazione affinché sia gestita e risolta perché non è più sostenibile. Invito i cittadini e le cittadine a fare sempre le opportune e puntuali segnalazioni al gestore, tramite i canali preposti, in modo che resti traccia di quanto segnalato. Utilizzare i canali del Comune non è efficace, ma soprattutto non è utile per le eventuali contestazioni da avanzare verso il gestore, che devono essere sempre documentate e puntuali".