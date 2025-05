'InCanti e Banchi': a Castelfiorentino torna il Festival del teatro di strada

Al Media Center Sassoli a palazzo del Pegaso è stato presentato il Festival “InCanti e Banchi” che si svolge a Castelfiorentino dal 23 al 25 maggio. Sono intervenuti Federica Fratoni segretario dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea toscana; Enrico Sostegni, consigliere regionale; Francesca Giannì sindaco di Castelfiorentino; Franco Spina assessore alla Cultura; Alberto Masoni direttore artistico per TERZOSTUDIO.

L’amministrazione, nella progettazione di questa edizione tenterà un recupero della sua essenza e della tradizione castellana ponendo l’accento su cantastorie, marionette, musica popolare, performance di strada, vintage e cucina, avvalendosi di tutti gli enti e le forze associative, teatrali e musicali, presenti sul territorio, come in una scrittura corale.

“Il Consiglio regionale è sempre disponibile nel presentare iniziative che hanno una lunga tradizione e che hanno il tratto distintivo della toscanità – ha detto Federica Fratoni segretaria dell’ufficio di presidenza- e in questa direzione va anche la legge che abbiamo recentemente approvato sulla Toscana diffusa. La 34esima edizione del Festival si colloca perfettamente in questa tradizione e nel sentimento di appartenere ad una comunità.”

“Una grande festa, un’edizione importante - ha detto il consigliere regionale Enrico Sostegni - ed un modo per vivere Castelfiorentino in un modo diverso. Un serie di spettacoli che si diffondono per tutto il centro e vengono da tutte le parti d’Italia. Una grande occasione per visitare il borgo di Castelfiorentino.”

“Un festival completamente rivisitato grazie al lavoro dell’assessorato alla cultura – ha detto la sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì - che ha riportato la tradizione del festival, ma aggiornandola ai giorni nostri. Tutti gli artisti di strada e la comunità cittadina collaborano per la piena riuscita della festa. Il programma si articola su tre giorni: venerdì e sabato gli artisti di strada animeranno il centro storico con più di venti spettacoli, mentre la domenica sarà dedicata al teatro amatoriale.”

“Un festival importante con affidati al Terzo Studio una serie di spettacoli di marionette, cantastorie e teatro di strada, tutto immerso in un’atmosfera sognante – ha detto l’assessore alla cultura Franco Spina – e poi ci saranno gli interventi culturali delle associazioni del territorio. Ci sarà poi la mangiatoia, con l’angolo dello street food, dove si potranno assaggiare prodotti tipici del nostro territorio. Importante che la città diventi un contenitore e un palcoscenico per raccogliere tutte queste storie.”

“Un festival che torna a coinvolgere tutta la città – ha detto il coordinatore artistico Alberto Mason – e che presenta un menu di spettacoli molto variegati. Lo spettatore può passare da uno spettacolo all’altro girando per la città. Abbiamo presenze importanti: una compagnia che viene dalla Francia che realizza uno spettacolo di danza aerea, un gruppo russo tra i più importanti di Europa che realizza uno spettacolo di marionette, la compagnai di teatro di strada ‘Baracca dei buffoni’.”

Incontri di teatro e musica popolare, cantastorie di rilevanza internazionale e marionette russe, danze aeree e performance acrobatiche, artigianato e street food. Fervono i preparativi per la prossima edizione di “In/Canti e Banchi”, Festival del teatro di strada per il quale sono previste alcune novità che negli intendimenti dell’amministrazione comunale dovranno conferire a uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva un ruolo di primo piano “nella strutturazione di un brand culturale della città, come presidio nell’ambito della cultura teatrale.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

