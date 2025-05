Guazzini (Gruppo Misto) interpella la giunta sull'archivio storico di San Miniato

La Consigliera comunale Manola Guazzini, del Gruppo Misto, presenterà interpellanza alla giunta sull'archivio storico. Riportiamo di seguito il testo del documento:

PREMESSO CHE

1-Risulta che, dopo che fu verificata l'inagibilità per infiltrazioni d'acqua della sede nei Loggiati di San Domenico che ospitava i documenti dell'archivio storico, essi siano tuttora conservati in un deposito a San Miniato Basso;

2-Nell'ultimo DUP approvato l'archivio storico è menzionato in un passo del programma di Bilancio 0501 (Valorizzazione dei beni di interesse storico); nel primo di essi si recita: “Mantenimento del funzionamento dei servizi archivistici di base (archivio storico ed archivio di deposito). Per il 2025 si propone come obiettivo lo sviluppo di nuove proposte e percorsi didattici da proporre alle istituzioni scolastiche da realizzarsi attraverso la costruzione di sinergie con quanti soggetti operano nel territorio in ambito culturale...al fine di sviluppare dei percorsi di continuità”;

CONSIDERATO CHE

1-L'archivio storico di San Miniato contiene anche documenti preziosi e irriproducibili, risalenti fino al XIII secolo, che richiedono una specifica attenzione sia per la tutela e la conservazione, sia per la messa a disposizioni degli studiosi e dei ricercatori;

2-Dal passo citato nelle premesse non sembrano emergere chiaramente gli orientamenti dell'Amministrazione sulla situazione attuale e sulla soluzione finale di un problema di tale delicatezza;

INTERPELLA IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI PER SAPERE:

1-Dove è precisamente ubicato e con quali oneri per l'Amministrazione il locale dove sono depositati i documenti dell'Archivio storico;

2-In che modo si provvede alla tutela e alla conservazione di tali documenti, e in particolare come e con quali garanzie si provvede alla conservazione di quelli più antichi e preziosi;

3-Se è possibile, in quali condizioni e con quali garanzie, la fruizione del patrimonio da parte di studiosi e ricercatori;

4-Se vale ancora l'impegno a suo tempo espresso dall'Amministrazione Comunale per il ritorno dell'Archivio Storico nella sua sede dei Loggiati di San Domenico; in caso affermativo se esistano progetti per riadattare i locali, e in quale fase di realizzazione; in caso negativo, a quali alternative l'Amministrazione Comunale stia pensando.

Fonte: Manola Guazzini, consigliera comunale Gruppo Misto

