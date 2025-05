"Il futuro del turismo sostenibile", il convegno a Montopoli

"Montopoli in Val d'Arno e il futuro del turismo sostenibile": questo il titolo del convegno in programma sabato 24 maggio, dalle 8.30 alle 13 presso la Sala Medicea del Convento dei Frati Francescani a San Romano. Organizzato dall'associazione culturale "Arco di Castruccio" in collaborazione con il Comune, all'evento parteciperanno molti relatori, dalle istituzioni locali e regionali a esperti di settore. Tutti i dettagli e gli argomenti trattati nella locandina di seguito.

