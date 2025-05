Interruzione energia elettrica per lavori al San Giovanni di Dio, sospeso il passo serale per i visitatori

Nel tardo pomeriggio di domani, giovedì 22 maggio, l’ospedale San Giovanni di Dio sarà interessato da una interruzione di energia elettrica per lavori propedeutici alla sostituzione del quadro elettrico del padiglione Vespucci. Dalle 18.50 fino a circa le 19.50 entreranno in funzione i gruppi elettrogeni che originano elettricità continua in maniera indipendente. L’intervento sarà organizzato in due fasi.

A causa di questo intervento si è resa necessaria la sospensione del passo serale viste le difficoltà per utilizzare gli ascensori. Inoltre, nell’arco temporale interessato, alcuni pazienti che necessitano di ventilazione o monitoraggio potranno essere spostati nei reparti che non risentono della mancanza di elettricità, con valutazione da effettuarsi sul momento. Nel tempo necessario all’intervento non funzionerà la climatizzazione.

Considerato l’impegno che richiede l’evento, sono state concordate dalla Direzione sanitaria di presidio alcune misure organizzative, tali da garantire che l’intervento possa essere portato a compimento senza problemi di sicurezza. Le rimodulazioni organizzative prevedono la diversione delle ambulanze per urgenze chirurgiche ad altri presidi ospedalieri dell’area fiorentina, secondo accordi prestabiliti sia con il 118.

Gli ambulatori del Padiglione Vespucci termineranno l’attività prevista entro le 18. Il Fast Track ortopedico sarà operativo fino alle 19.30, poi sarà svolto all’interno del DEA. Nel reparto materno infantile è stato organizzato un percorso in totale sicurezza in urgenza/emergenza per parti operativi.

È stata creata una chat con i referenti dei reparti per una più pronta circolazione di informazioni e comunicazioni e per una risposta immediata. Nonostante la riorganizzazione studiata in ogni dettaglio, l’Azienda si scusa anticipatamente nel caso si dovessero presentare disservizi domani nell’arco temporale interessato dall’intervento.

Notizie correlate