La scuola primaria Rovini di Empoli si colora: inaugurato il murale nel "Giardino dei saperi"

"L'istruzione è l'arma più potente che si può usare per cambiare il mondo". Ai piedi di un albero dove crescono fiori e libri, la citazione di Nelson Mandela firma il murales inaugurato nella mattina di martedì 20 maggio nel "Giardino dei Saperi" della scuola primaria Rovini dell'Istituto Comprensivo Empoli Ovest. Presenti al taglio del nastro in occasione del Senza Zaino Day 2025, intitolato "Rompere gli schemi col gioco", la dirigente scolastica Maria Anna Bergantino, il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, l'assessora Maria Grazia Pasqualetti e l'autrice, la pittrice Antonella Guarano.

L'opera d'arte, come ha ricordato la docente referente Maria Letizia Scrivano, rientra nel progetto di plesso dal titolo "Facciamone p...Arte", insieme ad altre iniziative già realizzate: la decorazione di oggetti e arredi scolastici, la creazione di giochi diffusi negli ambienti esterni della scuola per rendere fruibili gli spazi del cortile e per correlare l'aspetto ludico a quello didattico. Nella giornata di cerimonia, il sindaco Mantellassi rivolgendosi ai bambini e alle bambine, ha ricordato loro quanto sia importante il senso di appartenenza alla comunità, il rispetto degli altri e delle cose di tutti, il rispetto dell’ambiente, principi basilari della Scuola Senza Zaino.

Il "Giardino dei Saperi" ha preso spunto dalla creatività degli alunni e delle alunne della scuola Rovini che hanno realizzato delle bozze di una scuola colorata, allegra, aperta. Il Murale raffigura infatti bambini e bambine che giocano, che esplorano, che svolgono attività di laboratorio scientifico, che leggono, che dipingono. A fare da sfondo, oltre alla citazione, un arcobaleno di speranza su un cielo azzurro.

