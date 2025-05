La Vab Limite piange lo storico volontario Gabriele Sacchi: "Punto di riferimento per tutti"

Dolore alla Vab di Limite, per la prematura scomparsa dello storico volontario Gabriele Sacchi. "Colonna portante della nostra sezione, punto di riferimento per tutti i nostri volontari e grande uomo", scrivono dalla Vigilanza Antincendi Boschivi odv. Sacchi, di Lastra a Signa, avrebbe compiuto 55 anni il prossimo mese e da quanto si apprende sarebbe deceduto in seguito a complicanze insorte dopo un intervento, a cui era stato sottoposto nei giorni precedenti. Non solo un socio, un volontario, ma un amico per tutta la Vab di Limite dove era volontario da vent'anni, dopo aver prestato servizio anche nella Racchetta in zona fiorentina: "Da quasi trent'anni è sempre stato pronto a sacrificare tutto per aiutare gli altri. Pronto a correre per domare un incendio o a montare un'idrovora sotto la pioggia battente con il suo immancabile impermeabile giallo e quel suo sorriso buono".

Tanti i ricordi preziosi che il gruppo limitese custodisce nei confronti di Sacchi, appassionato di antincendio ma anche di rally: "Era impossibile non trovarsi bene con lui. Una di quelle persone che nonostante la fatica, l'impegno, ha sempre avuto quel sottofondo di sorriso". Un riferimento per i nuovi volontari e per quelli già esperti, "non ci sono parole per descrivere il vuoto che lascia in tutti noi. Ci stringiamo al dolore della famiglia" concludono dalla Vab di Limite, "lasciarlo andare è difficile". I funerali si terranno a Lastra a Signa domani, giovedì 22 maggio alle 15.30, alla chiesa della natività.

