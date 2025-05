Certaldo, Cellini: "Sui cantieri intervenga la Commissione Garanzia e Controllo"

La Lista Civica Più Certaldo, con l'intervento del capogruppo Pardo Cellini, torna a denunciare le criticità nei cantieri pubblici e il silenzio che segue i buoni propositi del Primo Maggio:

Il Primo Maggio è trascorso e con questa data pare siano passati in cavalleria anche tutti i buoni propositi del Partito di Governo sui temi della sicurezza sul lavoro, della legalità e della giustizia sociale. Nonostante l’attenzione mediatica, continuano infatti ad arrivarci numerose segnalazioni circa le attività che si svolgono nel cantiere del centro: Addetti al taglio senza visiere o occhiali protettivi, taglio di materiale lapideo senza presidi di abbattimento delle polveri, macchine operatrici a lavoro senza adeguati presidi di sicurezza, ne collettivi (distanze, segnaletica, parasassi) ne individuali (otoprotettori, caschetti e guanti) tutto questo nel bel mezzo del centro abitato, in un cantiere caratterizzato da un fastidioso procrastinarsi della fine lavori.

"Il confine della competenza Politica, su temi così tecnici e specifici è difficile da delineare - Spiega Cellini, Capogruppo della Lista Civica Piu Certaldo – È però legittimo preoccuparsi e chiedere alla giunta Campatelli riscontri tangibili su tutti gli altri cantieri di Certaldo, dobbiamo scongiurare che il modello “Piazza Boccaccio” sia il sistema di gestione adoperato per le altre importanti opere, come il Ponte sull’Elsa, che segna già un difetto nei termini di inizio lavori; della Piscina Fiammetta, o gli interventi in programma nel

Castello Medievale.

I nostri consiglieri – Conclude Cellini – sono disponibili ad investire tempo e competenze per scongiurare che l’incapacità politica di gestire i cantieri dimostrata fino ad oggi, mini irrimediabilmente la stagione turistica 2025 ed incida negativamente sulla campagna vitivinicola ed olearia. Suggeriamo la convergenza del Consiglio sulla costituzione di una commissione straordinaria “opere ed investimenti”, un gesto di stile ed una garanzia per i concittadini che chiedono trasparenza e tempi certi".

Fonte: Lista Civica Piu Certaldo

Notizie correlate