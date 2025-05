Lucca, 20enne tenta di accoltellare un carabiniere: arrestato con l’aiuto della Polizia di Stato

Nella notte tra lunedì e martedì, nel centro storico di Lucca, un giovane di 20 anni è stato arrestato dai Carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e tentate lesioni aggravate.

Intorno alle 00:30, in via del Fosso, un carabiniere fuori servizio è stato fermato da una donna nordafricana in evidente stato di agitazione: la giovane chiedeva aiuto, spiegando di essere seguita da un ragazzo armato di coltello.

Pochi istanti dopo è arrivato il presunto aggressore, un 20enne di origini albanesi, disoccupato incensurato e irregolare in Italia, che ha subito aggredito verbalmente il militare. Quando il carabiniere si è qualificato, il ragazzo lo ha spintonato e ha estratto un coltello da cucina, tentando di colpirlo più volte al busto ma senza riuscirci.

Ne è nato un inseguimento per circa cento metri, finché il giovane si è rifugiato in un dormitorio vicino. Lì è stato raggiunto dal carabiniere e da due pattuglie della Polizia di Stato, intervenute dopo le segnalazioni di alcuni cittadini al 112.

Il ragazzo è stato bloccato, identificato e portato in Questura. Dopo le formalità di rito, è stato arrestato e condotto presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattina successiva.

