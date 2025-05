È scomparsa Maria Luisa Ceccarelli, colonna del marchio Modyva

Empoli piange uno dei suoi volti più conosciuti. Se ne è andata Maria Luisa Ceccarelli, il suo nome è stato a lungo connesso al mondo della moda. La famiglia Ceccarelli, infatti, è legata a doppio filo con Modyva, uno dei marchi storici delle confezioni empolesi.

Il padre di Maria Luisa, Orfeo Ceccarelli, creò negli anni Sessanta il gruppo Gic (Modyva, Privilegio, Delia Ferrari), presieduto da lui stesso e poi proprio da Maria Luisa, fino alla cessione in tempi più recenti. Dalla sua sede al Terrafino Modyva, anche grazie a Maria Luisa Ceccarelli, è riuscita a ritagliarsi un suo spazio nella moda toscana e soprattutto italiana. Il nome della sua famiglia è poi tornato a legarsi all'abbigliamento grazie alla figlia Laura Caponi.

"Era una persona speciale, una donna affettuosa e sensibile – racconta la figlia Laura Caponi –. Era molto amata, sia dalla comunità che nel settore della moda, in cui era ben affermata. Anche i dipendenti che lavoravano con lei le volevano bene: per loro era come far parte di una famiglia."

Ceccarelli se ne è andata nelle ore scorse a oltre novant'anni, dopo aver scritto pagine di storia dell'imprenditoria a Empoli. La piangono moltissime persona a Empoli oltre ai figli Laura e Andrea, i nipoti e tutti i parenti.

La salma di Maria Luisa Ceccarelli è esposta per l'ultimo saluto nelle sale del commiato all'Ospedale di Empoli. Il funerale sarà alle 15 di giovedì 22 maggio alla chiesa di San Giovanni Evangelista a Empoli. Sarà tumulata al cimitero della Misericordia.

Gonews.it, così come Radio Lady e tutta Xmediagroup, porge le più sentite condoglianze alla famiglia di Maria Luisa Ceccarelli e esprime il più profondo cordoglio per la perdita.

