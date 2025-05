Al via il museo diffuso a Calenzano: due teche del MuFiS nei palazzi comunali

Un primo passo verso il progetto di museo diffuso a Calenzano: due teche del Museo del Figurino storico saranno allestite in Comune, ai piani terra del municipio storico di piazza Vittorio Veneto e del nuovo palazzo comunale di piazza Gramsci. La dislocazione fa seguito a un atto di indirizzo della Giunta comunale che intende avviare una prima fase del progetto di museo diffuso, che mira a far dialogare il patrimonio culturale con il territorio.

Le teche si sono rese disponibili in seguito all’avvio del progetto di riallestimento museologico e museografico del MuFiS e saranno allestite a breve a cura della Direzione del Museo specificatamente per la nuova posizione. Per lo spostamento l’associazione Vab di Calenzano ha offerto la propria collaborazione.

“Il Museo del Figurino Storico – commenta la vicesindaca con delega alla Cultura – anche per la sua collocazione all’interno del Castello, costituisce un elemento identitario per la comunità locale e per la conservazione della memoria storica di Calenzano. L’obiettivo è ripensare il concetto tradizionale di museo per dare modo al patrimonio museale di uscire dalla sua sede naturale e ottenere visibilità anche al di fuori delle mura del borgo, in un dialogo virtuoso con il territorio di cui fa parte. Dopo questo primo passo intendiamo individuare altri luoghi cittadini in cui proseguire questo percorso”.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio Stampa