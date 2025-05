Naso d’argento arriva al Baule dei Sogni di Santa Maria a Monte

Il Baule dei sogni a Santa Maria a Monte, propone un nuovo spettacolo per i piccoli e le loro famiglie.

Sabato 24 maggio in programma Naso d’argento di e con Soledad Nicolazzi, disegni Dora Creminati, produzione Stradevarie.

Un’eroina astuta, un cattivo e un segreto da proteggere. Magia, paura e risate nel racconto di una bugia che diventa salvezza, in un mondo dove i bambini imparano a distinguere il bene dal male e a trovare il proprio posto sicuro. Una fiaba emozionante, ispirata a una storia popolare italiana raccolta da Italo Calvino.

“Naso d’Argento” è una fiaba coinvolgente che affronta il tema della bugia attraverso gli occhi dei bambini. Ispirata a una storia popolare italiana raccolta da Italo Calvino, la pièce teatrale narra di Lucia, una giovane eroina che, a differenza delle sue sorelle, riesce a smascherare le bugie del cattivo, Naso d’Argento, e a salvarsi con l’astuzia. Lo spettacolo esplora le due facce della bugia: quella usata dal cattivo per ingannare e quella usata da Lucia come strumento di salvezza e crescita personale. Concetti come illusione, segreto, inganno e desiderio vengono messi in scena per aiutare i bambini a comprendere come affrontare le sfide della vita e a distinguere il bene dal male. Attraverso un linguaggio teatrale che unisce paura e meraviglia, “Naso d’Argento” offre al pubblico più giovane l’opportunità di imparare, immaginare e costruire conoscenza, scoprendo il valore della verità e l’importanza di proteggere la propria identità.

Gran finale sabato 7 giugno con Gunteria soup di e con Gunter Rieber, produzione Art Klamauk.

Gli spettacoli si terranno nell’aerea archeologica La Rocca di Santa Maria a Monte, inizio alle 16.30, ingresso libero. Biglietto 3€ bambini, 4,5€ adulti.

Per informazioni e prevendite di tutti questi spettacoli ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro