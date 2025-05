'Parole in libertà': Impruneta celebra Ferdinando Paolieri con un incontro tra generazioni

L’Associazione Ferdinando Paolieri organizza l’incontro letterario “Parole in libertà – Pensieri di grandi e piccoli”, in programma sabato 24 maggio alle ore 15:30 presso il Centro Paolieri di Creatività, in Piazza Garibaldi (Parco della Barazzina), con il patrocinio del Comune di Impruneta.

L’iniziativa è dedicata a Ferdinando Paolieri (1878–1928), figura centrale nella cultura toscana del primo Novecento: pittore, poeta, scrittore, giornalista, critico d’arte e commediografo, profondamente legato al territorio imprunetino.

Durante l’incontro saranno proposte letture tratte da “Pensieri di grandi e piccoli”, selezionate per offrire un momento di riflessione e condivisione tra generazioni, nel nome della creatività, della memoria e dell’identità culturale.

"Ricordare Ferdinando Paolieri significa valorizzare la nostra identità culturale e il patrimonio artistico che ci ha lasciato. Eventi come questo sono fondamentali per mantenere viva la memoria e ispirare nuove generazioni." - commentano il sindaco Riccardo Lazzerini e Manola Viti, presidente dell'associazione Ferdinando Paolieri.

L’iniziativa a partecipazione libera e gratuita, si svolge con il patrocinio del Comune di Impruneta e rappresenta un’occasione importante per incontrare e riscoprire un protagonista della cultura locale.

Fonte: Comune di Impruneta - Ufficio Stampa