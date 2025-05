Passeggiate nel centro storico di Montopoli: l'iniziativa della Pro Loco per visitatori e turisti

A partire da domani, giovedì 22 maggio, inizieranno le passeggiate nel centro storico di Montopoli. Un'iniziativa che proseguirà per tutta l'estate, da maggio a settembre. Ogni giovedì la Pro Loco di Montopoli organizza una passeggiata nel cuore del paese, accompagnata da un figurante medievale. Un modo per ripercorrere le antiche strade di Montopoli, mentre un cavaliere in costume d'epoca guiderà i partecipanti tra i luoghi più significativi. Un'occasione per turisti e visitatori di scoprire angoli nascosti e curiosità storiche del borgo di Montopoli. Dopo la passeggiata, ci sarà un piccolo brindisi offerto e la possibilità di fare una foto in costume storico.

Le passeggiate partiranno sempre il giovedì mattina alle 10 in piazza San Matteo di fronte all'ufficio turistico. Il tour permette di ammirare le costruzioni protettive del castello, come l’Arco e la Torre di Castruccio insieme alla Torre di San Matteo. Una tappa sarà anche la Pieve Santi Giovanni Evangelista e Stefano, un gioiello architettonico gotico risalente al XIV secolo. Continuando a camminare si arriverà poi in Piazza Michele da Montopoli, che nel medioevo era la piazza centrale del castello e ha mantenuto la pianta originale, dove si trova il palazzo dell'Antica Cancelleria, prendendo Via Barberia si arriverà all’Arco di Castruccio e al Poggio di Rocca.

La durata del tour è di circa un'ora e può essere eseguito anche in lingua inglese. La passeggiata è gratuita ma è richiesta la prenotazione a Ludovico +39 388 955 4187 oppure iat@comune.montopoli.pi.it.

Notizie correlate