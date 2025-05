Prato, ancora nessuna traccia di Maria Denisa: perlustrazioni nella boscaglia e nei Lecci

Proseguono senza sosta le ricerche di Maria Denisa Adas, la 30enne di origine romena scomparsa da Prato lo scorso 15 maggio. Nella giornata di oggi, 21 maggio, negli uffici della procura, sono state ascoltate due amiche della donna, la madre e altre persone informate sui fatti. L'obiettivo degli inquirenti è ricostruire gli ultimi movimenti della giovane e acquisire elementi utili per ritrovarla.

Le due amiche, arrivate da Roma insieme alla madre di Maria Denisa, conoscono bene la 30enne e hanno raccontato agli investigatori dettagli sulle sue abitudini e sull’attività di escort che la donna svolgeva. Hanno anche espresso la speranza che l’amica sia ancora viva, nonostante l’angoscia per una scomparsa che si fa ogni giorno più preoccupante.

Le ricerche proseguono, ma al momento non hanno portato a risultati concreti. Anche le operazioni condotte tra la boscaglia, a circa un chilometro dal residence dove la donna alloggiava, nella campagna alle porte di Prato, non hanno dato esito. Nel pomeriggio l’attenzione si è concentrata in particolare sulla zona dei Lecci. La protezione civile, coinvolta nelle operazioni, ha lavorato seguendo sei punti di riferimento individuati sulla mappa topografica della zona est della città.

