Salute nei luoghi di lavoro: nove aziende toscane ricevono l’attestato Whp

Buona parte della giornata le persone lo passano a lavoro, che diventa così il luogo ideale per apprendere comportamenti virtuosi da adottare nella vita di tutti i giorni. Nasce da questa considerazione l’idea di promuovere la salute nei luoghi dove ciascuno lavora promossa dalla Regione Toscana: nelle grandi e medie imprese certo, ma anche nelle aziende piccole e micro particolarmente numerose in Toscana.

Oggi, mercoledì 21 maggio, nove aziende hanno ricevuto l’attestato dopo aver completato il percorso Whp promosso dalla Regione. Tra queste ci sono anche l’Asl Toscana Centro e l’Asl Toscana Sud Est, la Società Entrate Pisa – S.E.Pi., la Farmigea, la Tratos Cavi, la Nuova Solmine, la Gsk Vaccines ma anche due piccole imprese come la Tera Società Benefit e Frisbi Società Benefit. Altre imprese stanno completando il programma.

Sempre oggi è stata consegnata anche la vetrofania alle micro e piccole imprese, quattordici in tutto, che hanno aderito al programma: oltre a Tera Società Benefit e Fisbi Società Benefit, GreenApes Società benefit, Kinoa, Italian Vending Group, Tutto Matic, Fondazione Fahre Impresa Sociale, Fondazione per la Coesione Sociale Onlus, STMicroelectronics, Piazzi, Lasi, B.F. Agricola Tenuta il Cicalino di Massa Marittima in provincia di Grosseto, Sicures, Grc Metallica.

*I sette comportamenti che fanno stare bene*

La salute si aiuta in molti modi e tutte queste aziende hanno lavorato su uno o più fronti. Dalla corretta alimentazione al contrasto al fumo, dalla promozione dell’attività fisica al contrasto del consumo dannoso di alcol ed altre dipendenze. Attenzione è stata data anche alla promozione del benessere lavorativo e alla conciliazione tra vita e lavoro. Le aziende si sono impegnate anche a promuovere le attività di prevenzione offerte gratuitamente dal sistema sanitario regionale a partire dall’adesione alle campagne di vaccinazione e a quelle di screening oncologici.

Al programma ha aderito, come datore di lavoro, anche la Regione Toscana, con gli uffici e i dipendenti della giunta regionale. “Come Regione – aggiunge l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, che ha partecipato alla consegna degli attestati – abbiamo anche stretto tre accordi collaborazione con altrettante associazioni datoriali (Confindustria, Confcommercio e Cpra-Opra), per meglio promuovere questo programma tra i loro iscritti”.

Le aziende interessate aderiscono riempiendo un modulo e inviando una Pec. A quel punto l’impresa è messa in contatto con il referente del territorio, che la seguirà in tutto il percorso.

Fonte: Regione Toscana

