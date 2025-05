San Miniato in lutto, è scomparso Alfio Bessi

Stanotte è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari Alfio Bessi, di anni 82, storico dirigente dell’associazionismo venatorio. La comunità venatoria, tutti i cacciatori di San Miniato "si uniscono nel dolore alla famiglia, alla moglie Anna, alla figlia Laura ai nipoti, al genero ed ai suoi fratelli". Bessi è stato anche agente della municipale.

"Alfio è stato una persona molto legata al territorio ed alla collettività, sia per la sua professione, è stato Agente della Polizia Municipale di San Miniato ma anche per il suo impegno e la sua passione per il mondo venatorio. Impegnato in ruoli dirigenziali era attualmente Presidente Onorario dell’Associazione Nazionale Libera Cacciare di San Miniato. Persona mite, garbata, disponibile, equilibrata, e molto dedita alla sua passione principale, che era il mondo venatorio, di cui si è interessato fino agli ultimi giorni della sua vita, fino a quando una brutta malattia non gli ha più permesso di frequentare il “suo” ufficio" scrivono da Associazione Nazionale Libera Caccia San Miniato.

La salma è esposta alla sala del commiato all'ospedale di Empoli ed i funerali ci saranno domani, giovedì 22 maggio alle ore 14,30 nella Chiesa della SS Annunziata a San Miniato.