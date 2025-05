Spaccio di cocaina a Greve in Chianti, in manette due persone

Nel pomeriggio di martedì 20 maggio la polizia ha arrestato in via Zani a Greve in Chianti una 38enne e un 25enne di origini albanesi per detenzione di droga e spaccio. Gli agenti hanno notato l'uomo dirigersi con fare sospetto nell'appartamento della donna e uscirne con una busta di stoffa, che ha messo in auto.

La polizia è uscita allo scoperto e ha fermato l'uomo, controllando la borsa. Dentro hanno trovato sei panetti di cocaina con sopra il numero 357. Sul posto è arrivata anche la 38enne, che poi ha provato la fuga una volta visti gli agenti. È stata fermata poco dopo.

In casa la polizia ha trovato un borsone in un ripostiglio, all'interno erano presenti gli stessi panetti dell'auto; in totale sono stati 23 i chili di cocaina rinvenuti. Dentro la cassaforte dietro un quadro sono stati trovati 11.450 euro in contanti. I due sono stati arrestati e ora sono a Sollicciano.