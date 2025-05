Un altro weekend per visitare la mostra con le opere di Renato Lacquaniti a San Miniato

Lo scorso weekend si è tenuta la mostra retrospettiva delle opere dal 1959 al 1998 del maestro Renato Lacquaniti, presso Palazzo Grifoni di San Miniato (Pi). La retrospettiva è stata promossa dal Club Rotary Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore a cura del socio, nonché Past President, Daniele Campani. L’evento è stato impreziosito dalla presentazione della mostra da parte del Dott. Carlo Pepi, grande esperto e critico d’arte di fama nazionale.

Il maestro Lacquaniti è un’artista che ha saputo riflettere e raccontare, attraverso la sua pittura, le trasformazioni della società e dell’animo umano, navigando con maestria tra i turbamenti del dopoguerra e le varie correnti artistiche che hanno segnato il XX secolo. La sua produzione si inserisce in un periodo storico di grandi cambiamenti e la sua arte diventa un ponte tra il caos di un epoca travagliata e il desiderio di ricerca di nuovi linguaggi e visioni, che la società poneva. La sua pittura diventa un veicolo attraverso cui esplorare l’inconscio, come una finestra aperta su universi sconosciuti, inquieti eppure affascinanti. Ma Lacquaniti non è solo un pittore che segue le correnti artistiche. È anche un appassionato di musica classica, una passione che influenzerà in modo profondo un periodo del suo lavoro. La sua arte non si limita alla sola dimensione visiva ma diventa una sinfonia di colori, forme e suoni.

Se l’obiettivo dei promotori era quello di far conoscere al pubblico, attraverso la retrospettiva la figura di Renato Lacquaniti, possiamo dire che tale obbiettivo è stato raggiunto. Molte persone, anche di nazionalità straniera, hanno visitato la mostra dimostrato grande interesse per le opere esposte. Il Lacquaniti era un pittore delle avanguardie, certamente diverso dai sui colleghi contemporanei e conterranei; uscì molto presto dai canoni standard dell’arte figurativa, che non lo appagava, ed iniziò un percorso pittorico che rispecchiò molto il suo carattere fantasioso, sognatore a volte angoscioso.

In ogni quadro, Renato Lacquaniti ci invita a vivere la sua esperienza visiva come una melodia, un viaggio senza tempo attraverso il caos, la bellezza e l’infinito. I promotori sono molto fieri di aver portato alla luce ed esaltato un’artista toscano (anche se nacque a Napoli ma visse a Livorno dall’età di 11 anni) ai più sconosciuto. Il Club ringrazia le numerose autorità intervenute tra cui: Andrea Parisi, Assistente del Governatore del Distretto 2071, e gli Assessori Filomena De Donato (Comune di Castelfranco di Sotto), Elena Maggiorelli e Matteo Squicciarini (Comune di San Miniato).

Visto il successo ottenuto gli organizzatori comunicano che la Mostra verrà prorogata anche per il prossimo weekend. Le opere del Lacquaniti saranno quindi esposte sabato 24 e domenica 25 maggio sempre a Palazzo Grifoni a San Miniato, dalle 9:30 alle 19:30 con ingresso gratuito.

Fonte: Rotary Castelfranco di Sotto

