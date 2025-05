'Un poeta alla ricerca disperata di Dio': a Empoli una serata con la musica di Fabrizio De André

Un'occasione da non perdere per gli amanti della musica e, più che mai, per gli appassionati delle canzoni di Fabrizio De André.

Domenica 25 maggio 2025 alle ore 16, la Sala Teatro Il Momento di Empoli (via del Giglio 59, Empoli) ospiterà l'evento "Un poeta alla ricerca disperata di Dio. I primi 30 anni di vita, di canzoni e poesie di Fabrizio De André”.

Sul palco Andrea Taddei (voce narrante), Emanuele Taddei e Laura Becarelli (voci soliste), Claudio Becarelli (voce solista e chitarra) e Fabrizio Berni al pianoforte.

Il biglietto ha un costo di 25 euro: per prenotazioni è possibile inviare un messaggio al 347 6272153.

