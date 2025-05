Una donazione ad Astro come regalo di fine anno alle maestre, il gesto di un gruppo di genitori di Empoli

Si sta avvicinando il giorno dell'ultima campanella prima delle vacanze estive e in una scuola dell'infanzia di Empoli, un gruppo di genitori si è organizzato per chiudere l'anno all'insegna della solidarietà. Succede alla Valgardena, dell'Istituto comprensivo Empoli Ovest dove le famiglie dei bambini del gruppo Delfini, nel salutare le maestre che hanno accompagnato i piccoli nell'anno scolastico 2024/2025, invece del classico regalo di fine anno hanno deciso di fare una donazione ad Astro, Associazione per il Sostegno Terapeutico Riabilitativo in Oncologia.

La colletta è stata dunque destinata alla onlus empolese, che opera nel settore dell'assistenza socio-sanitaria, promuovendo iniziative a sostegno del paziente oncologico, e le maestre di bambine e bambini hanno potuto scartare il regalo solidale con una letterina di ringraziamenti firmata dai Delfini. Ricevuta la donazione, il presidente di Astro Paolo Scardigli ha risposto ai genitori, ringraziandoli: "Fa piacere evidenziare che è grazie a gesti come il vostro che si consente ad A.S.T.R.O. di predisporre e migliorare i servizi a favore di persone colpite da patologie tumorali, così come previsto dalla carta statuaria dell'Associazione", tra queste le tante attività nel sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia, dal Dragonboat con le Astro Dragon Ladies alla scherma, piscina, sostegno psicologico e altro ancora. Una donazione comunicata dagli stessi genitori, "per sensibilizzare altre classi - aggiungono - prendendo spunto".

Notizie correlate