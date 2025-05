Volontariato, successo a Empoli per May Days

Si è conclusa con grande entusiasmo e partecipazione la diciottesima edizione dei May Days, la manifestazione organizzata da Anpas Toscana, che quest’anno ha trasformato la città di Empoli nella capitale regionale (e non solo) del volontariato. Un evento che ha coinvolto tutte e 13 le zone delle Pubbliche Assistenze Toscane, riunendo oltre 1300 volontari da tutta Italia per tre giorni intensi di formazione, confronto e festa.

Dal tramonto che ha scaldato l’accampamento allestito per l’occasione, fino alle ultime esercitazioni della domenica, i May Days si sono confermati come un punto di riferimento per l'intero mondo del volontariato, unendo in un'unica esperienza attività ludiche, addestramenti operativi e momenti di condivisione.

Tra le attività principali si sono alternate esercitazioni di Protezione Civile, prove di Soccorso Sanitario, le attesissime Soccorsiadi (gare tra squadre di volontari) e convegni dedicati alla gestione dell’emergenza e al ruolo sempre più cruciale delle Pubbliche Assistenze nel sistema socio-sanitario italiano.

Un evento che è stato anche l’occasione per mettere alla prova, in un contesto protetto ma realistico, la prontezza dei volontari, l’efficacia delle squadre e l’efficienza delle procedure, in uno spirito di gioco e, allo stesso tempo, grande professionalità.

Grande l’orgoglio da parte della città ospitante. «Siamo stati felicissimi e orgogliosi di accogliere questa manifestazione a Empoli – ha dichiarato Eleonora Gallerini, presidente delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino –. C'è stato un impegno enorme da parte di tutti i volontari e le volontarie. È stato un esempio di aggregazione straordinaria, che ha visto la partecipazione di tutte le Pubbliche Assistenze della Toscana. Millequattrocento volontari solo a pranzo: un dato che racconta da solo la portata dell’evento. La nostra forza è proprio questa: essere tutti insieme, sempre pronti a correre in aiuto di chi ha bisogno, ovunque e senza confini. Abbiamo lavorato duramente per la realizzazione di questi tre giorni intensi, in cui ci si sente parte di una grande famiglia. È questo il nostro modo di stare insieme: formarsi, aiutarsi, condividere».

«Empoli da sempre ha una lunga tradizione di volontariato formato, capace e professionale - ha commentato il sindaco Alessio Mantellassi -. Per cui, i May Days non potevano non fare tappa da noi. Sono orgoglioso di quello che il mondo Anpas è riuscito a mettere in campo in un solo fine settimana a Empoli . Un evento che ha creato una crescita personale di ogni volontario, sia durante le esercitazioni che nei momenti di condivisione. Tutti insieme, per un'unica causa: essere pronti ad assistere il prossimo e sostenere la macchina dei soccorsi. Grazie a Eleonora Gallerini, a tutte le Pubbliche Assistenze di Empoli, a Dimitri Bettini e a tutta Anpas Toscana».

I trofei sono stati assegnati, le tende smontate, ma il valore di ciò che è stato costruito in questi tre giorni va ben oltre la competizione: è il senso stesso del volontariato, vissuto con passione, dedizione e un profondo spirito di comunità.

