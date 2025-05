XXIV Giornata Nazionale del Sollievo, l'Hospice San Martino si racconta

In occasione della XXIV Giornata Nazionale del Sollievo: oltre il dolore, contro la sofferenza che quest'anno ricorre domenica 25 maggio, l'associazione Amici dell'Hospice Onlus in collaborazione con l'Amministrazione comunale di San Miniato e l'azienda USL Toscana Centro, organizza il 22 maggio un'incontro aperto alla popolazione nel Comune di San Miniato per parlare dei servizi offerti dall'Azienda Usl Toscana Centro a quei cittadini che sono affetti da patologie che procurano sofferenza.