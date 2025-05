Addio a Luca Cherici, fu vicesindaco a Pontedera con Enrico Rossi

Pontedera piange la scomparsa di Luca Cherici, venuto a mancare all'età di 62 anni. Figura di spicco nella città della Vespa, Cherici era stimato sia per il suo impegno politico che per la sua attività di scrittore e ricercatore universitario.

Laureato in Psicologia, ha sempre vissuto a Pontedera, dove si è distinto per il suo attivismo e per la sua militanza nel Partito Socialista Italiano (PSI). La sua carriera politica lo ha visto ricoprire ruoli di rilievo nell'amministrazione comunale negli anni Novanta. Eletto consigliere nel maggio 1990, fu successivamente scelto come assessore e poi come vice sindaco dall'allora sindaco Enrico Rossi.

Oltre all'impegno politico, Luca Cherici era apprezzato come scrittore e ricercatore universitario. I funerali si sono tenuti oggi alle 10:30 nella Chiesa di San Giorgio a Cascina.