Raccolta di libri per Marco, il 'libraio' delle Cure: l’iniziativa di Associazione INSIEME

Non trova pace Marco, il libraio del sottopassaggio delle Cure. In poco meno di due mesi si sono susseguiti in maniera ormai preoccupante gli episodi in cui i suoi libri sono stati dati alle fiamme. Questo è quanto avvenuto il 29 di marzo, nella notte tra il 6 ed il 7 di maggio e, infine, in quella tra 17 e 18 dello stesso mese. In questo susseguirsi di violenza e intolleranza, oltre ai libri sono stati presi di mira anche i giacigli di altre persone senza fissa dimora. Quello degli autori dei fatti è quindi un gesto che colpisce due tra gli aspetti più bisognosi di tutela ed attenzione nella nostra società: cultura e fragilità.

Non possiamo rimanere indifferenti di fronte al proliferare di comportamenti violenti che ormai si susseguono ad un ritmo allarmante. È per questo motivo che Associazione INSIEME ritiene di non potersi limitare ad una condanna verbale di quanto accaduto e ha deciso di farsi promotrice di una raccolta di libri aperta a tutti coloro che intendano partecipare.

INSIEME - che ha nella tutela della legalità uno dei propri fini primari – intende in questo modo non solo dimostrare concreta vicinanza a Marco, ma anche contribuire a dimostrare agli autori dei gesti che le loro “impresa” oltre che esecrabili sono inutili: per quanti libri possano bruciare, la parte migliore della nostra città sarà sempre pronta a donare.

La raccolta avverrà sabato 24.05.2025 alle ore 12.00. Chiunque fosse interessato a partecipare, potrà farlo portando i propri libri in zona Cure, presso il sottopassaggio.

foto da Facebook

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate