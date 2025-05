Un incidente è avvenuto nella notte a San Giuliano Terme, una persona è rimasta ferita. Alle 2.30 sulla SS12 uscendo dal Foro di San Giuliano in direzione Pisa una macchina ha perso il controllo e ha urtato contro il guard rail.

È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'auto, in precario equilibrio sul pendio sottostante. Sul posto i sanitari del 118, che hanno portato il conducente a Cisanello, e i carabinieri per i rilievi.