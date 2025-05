Camion frigo in fiamme dopo essersi incastrato sotto un ponte, intervento in corso a Pisa

Vigili del Fuoco al lavoro a Pisa per un incendio che ha coinvolto un camion frigo incastrato sotto un ponte ferroviario in Via Carlo Francesco Gabba. L'allarme è scattato alle 14:39.

L'incidente, che non ha visto il coinvolgimento di altri veicoli né feriti, ha causato l'evacuazione precauzionale di alcuni locali del Dipartimento di Ingegneria ed Energia dell’Università di Pisa a causa del fumo denso sprigionatosi.

Il traffico veicolare e ferroviario è attualmente interrotto per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. I tecnici dei Vigili del Fuoco, insieme al personale di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), stanno effettuando verifiche per escludere eventuali danni strutturali al ponte a seguito dell'incendio.

Sul posto sono presenti anche le Forze dell'Ordine per gestire la viabilità e la sicurezza dell'area. I Vigili del Fuoco sono impegnati nella messa in sicurezza dell'automezzo e dei luoghi interessati dall'intervento.

