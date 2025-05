Carabiniere fuori servizio aggredito a Lucca: il sindacato USIC Toscana chiede maggiori tutele

Un grave episodio di violenza si è verificato nella notte nel centro storico di Lucca, dove un carabiniere fuori servizio è stato aggredito da un giovane armato di coltello. A denunciarlo è l’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC) – Segreteria Toscana, che esprime "profonda preoccupazione e ferma condanna" per quanto accaduto.

Secondo quanto riferito, il militare stava tornando a casa dopo aver concluso il proprio turno quando è intervenuto per soccorrere una cittadina in difficoltà. In quel momento è stato assalito dal giovane, che ha tentato più volte di colpirlo al busto con l’arma bianca. Solo la prontezza di riflessi e la freddezza del carabiniere hanno evitato il peggio.

“Esprimiamo massima solidarietà al collega e alla sua famiglia per il trauma subito – si legge nella nota del sindacato –. Lo ringraziamo per il grande senso del dovere dimostrato anche fuori servizio. Auspichiamo che riceva il giusto riconoscimento per il suo gesto di coraggio”.

L’episodio si inserisce in un contesto più ampio che USIC definisce "allarmante", con un aumento di aggressioni nei confronti delle forze dell’ordine. Il sindacato ricorda anche il caso, avvenuto pochi giorni fa, di un’aggressione a Pontremoli.

“Non possiamo più tollerare che uomini e donne in divisa, che ogni giorno rischiano la vita per garantire la sicurezza dei cittadini, siano vittime di simili violenze – sottolinea la segreteria toscana dell’USIC –. Serve una risposta chiara e immediata da parte delle istituzioni”.

Tra le richieste avanzate dal sindacato: l’introduzione di strumenti di autodifesa più efficaci, anche per l’uso fuori servizio; l’inasprimento delle pene per chi aggredisce un pubblico ufficiale; il potenziamento degli organici per una maggiore presenza nelle aree urbane più critiche.

Infine, l’USIC Toscana invita la cittadinanza “a riflettere sull’importanza del lavoro svolto quotidianamente dalle forze dell’ordine” e ribadisce il proprio impegno a vigilare affinché vengano garantite condizioni di sicurezza adeguate per tutti i carabinieri in servizio.

