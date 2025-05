Cerreto Guidi ospita la terza 'Giornata della Protezione Civile': Prevenzione, simulazioni e stand in piazza

Una giornata dedicata alla prevenzione, previsione e gestione delle emergenze. Sabato 24 maggio 2025, in Piazza Vittorio Emanuele II a Cerreto Guidi, si svolgerà la terza edizione della 'Giornata della Protezione Civile'. Dalle 10 alle 18, il Centro Intercomunale della Protezione Civile organizza stand e dimostrazioni aperti alla cittadinanza, con l’obiettivo di illustrare i comportamenti corretti da adottare durante le emergenze, come quelle alluvionali che hanno colpito duramente il territorio, che possono rivelarsi decisivi in situazioni critiche.

L’iniziativa, presentata oggi presso l’Unione dei Comuni a Empoli, ha visto la partecipazione della sindaca delegata alla Protezione Civile dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, Simona Rossetti; della sindaca di Fucecchio, Emma Donnini; del vicesindaco di Empoli con delega alla Protezione Civile, Nedo Nuti; del responsabile della Protezione Civile Empolese Valdelsa, Alessandro Annunziati; e della referente alla Protezione Civile Empolese Valdelsa, Monica Salvadori.

“È una giornata importante per fermarsi un momento e affrontare temi fondamentali riguardo alla gestione delle emergenze da parte della Protezione Civile, coinvolgendo cittadini di tutte le età, dai più grandi ai più piccoli — spiega Rossetti riguardo all'iniziativa giunta ormai alla sua terza edizione dopo essere stata ospitata a Montelupo Fiorentino (2023) e a Certaldo (2024) -. Auspichiamo che questa campagna informativa possa nei prossimi anni toccare tutti i comuni del territorio.” Sulla prevenzione, tema centrale dell’evento, Emma Donnini aggiunge: “La sensibilità dei cittadini verso le allerte è in crescita”.

Il programma

Il programma prevede stand informativi e dimostrazioni con l’intervento dei Vigili del Fuoco, unità cinofile da salvataggio, droni ed esercitazioni antincendio boschivo. I cittadini potranno inoltre consultare il Piano di Protezione Civile e confrontarsi direttamente con il personale presente.

In situazioni emergenziali avere un’organizzazione competente e ben preparata è essenziale. Per questo iniziative come questa permettono ai cittadini di vedere all’opera forze dell’ordine e volontari durante simulazioni realistiche. “È un’occasione preziosa per toccare con mano la vasta e qualificata rete di soggetti che lavorano con dedizione per la sicurezza del nostro territorio”, afferma Rossetti. L’evento vedrà il coinvolgimento anche della Regione, della Città Metropolitana di Firenze e della comunità scientifica (compresi i professionisti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

"La giornata della Protezione civile dell'Empolese Valdelsa è l'occasione per rinsaldare e rafforzare il rapporto della Protezione civile con la cittadinanza - afferma Alessandro Annunziati -. Condividere con i cittadini le esperienze maturate e l'innovazione che il sistema di Protezione civile dell'Empolese Valdelsa sta sviluppando con l'impegno di tutti, fa parte della pianificazione di Protezione Civile ed è uno degli elementi fondamentali per l'efficace gestione delle emergenze da parte del sistema".

Monica Salvadori, referente della Protezione Civile Empolese Valdelsa sottolinea: “Vogliamo che i cittadini comprendano come si interviene concretamente e come possano diventare parte attiva. È un momento per informare, formare e rafforzare il legame tra Protezione Civile e comunità”.

L’evento è coordinato dal Centro Intercomunale della Protezione Civile e si avvale della collaborazione di numerose associazioni e enti, tra cui Associazione Nazionale Carabinieri, Croce Rossa, Misericordia, Psicologi per i Popoli, Polizia Municipale e molte altre realtà impegnate quotidianamente nella sicurezza del territorio.

Dalle 9:30 saranno aperti gli stand, mentre le dimostrazioni si svolgeranno dalle 10 alle 13, con i saluti istituzionali alle 11, e riprenderanno nel pomeriggio, dalle 15 alle 18. Tra le emergenze simulate ci saranno un terremoto, un incendio boschivo e un salvataggio con unità cinofile e droni.

L’importanza della prevenzione sul territorio

La giornata si inserisce in un quadro di potenziamento soprattutto per il dissesto idrogeologico e la gestione puntuale del reticolo idraulico minore, con l’obiettivo di mitigare gli eventi. Fondamentale è il supporto degli enti competenti e la consapevolezza attiva dei cittadini.

“Stiamo lavorando per potenziare sempre di più il nostro sistema di Protezione Civile, grazie alla collaborazione con le numerose associazioni presenti sul territorio e con una struttura coordinata voluta dagli 11 comuni dell’area — spiega la sindaca Rossetti —. Il nostro territorio ha già subito duri colpi a causa dei cambiamenti climatici; perciò è fondamentale aumentare l’impegno e investire nella formazione continua, inserendo queste azioni in un programma condiviso e coordinato tra Comune e Unione dei Comuni”.

“La buona riuscita del piano di Protezione Civile dipende molto anche dalla collaborazione attiva dei cittadini - sottolinea il responsabile della Protezione Civile Alessandro Annunziati -. Proprio per questo, iniziative come questa giornata di festa sono fondamentali per coinvolgerli e renderli partecipi”.

Per il vicesindaco Nedo Nuti, la forza dell’Unione risiede nell’organizzazione e nel metodo condiviso di prendere le decisioni: “Mi ha colpito vedere sindaci che decidono insieme, cercando un coordinamento concreto. Solo così si possono pianificare e attuare interventi efficaci e mirati”. Donnini aggiunge che non è possibile adottare risposte frammentate, ma serve un approccio sistemico che coinvolga tutto il territorio: “Non esistono soluzioni isolate, serve collaborazione reale e condivisa”.

Un altro fronte essenziale è la comunicazione, migliorata e uniformata dall’Unione tra i vari comuni e frazioni, pur rispettandone le specificità. “Potenziare la comunicazione, soprattutto nelle prime ore di emergenza, è cruciale — spiega Rossetti — per garantire una risposta tempestiva e coordinata”.

Infine, la sindaca Rossetti rivolge un appello a Stato e Regione: “Solo unendo le forze, come Unione dei Comuni, possiamo chiedere che nei piani e nei bilanci siano inseriti interventi strutturali di mitigazione, come quelli contro frane e allagamenti. Se queste sono vere priorità, devono essere accompagnate da risorse adeguate e durature, perché le attività della Protezione Civile, da sole, non potranno mai bastare nel tempo”. Donnini sottolinea: “Siamo tutti pronti a fare la nostra parte, investendo nella formazione, ma servono fondi adeguati. Quando un territorio dimostra di saper rispondere efficacemente alle emergenze, Stato e Regione non devono limitarsi a riparare i danni, ma devono investire concretamente nella prevenzione”.

Gli eventi alluvionali nell'Empolese Valdelsa

Negli ultimi 3 anni, l’Empolese Valdelsa ha affrontato 4 eventi alluvionali di rilievo con dichiarazione di stato di emergenza nazionale, causando gravi danni al territorio. Solo tra il 2023 e il 2025 sono stati spesi circa 2 milioni di euro in interventi urgenti, oltre ai danni a privati e alle opere di mitigazione necessarie. L’Unione dei Comuni ha gestito oltre 130 allerte meteo (105 gialle, 23 arancio, 2 rosse) , attivando più volte i Centri di Coordinamento. La gestione delle emergenze da parte del sistema di Protezione civile, che coinvolge anche i cittadini, richiede comportamenti consapevoli e responsabili. Eventi come questo servono a rafforzare la cultura della prevenzione e a valorizzare il ruolo fondamentale dei volontari, vero punto di riferimento per le comunità.

Situazione ristori

Ancora nulla sul fronte dei ristori per chi è stato colpito dai recenti eventi alluvionali, molti dei quali hanno perso il frutto di anni di lavoro. Al momento non sono stati erogati risarcimenti e si attende l’ordinanza regionale. Inoltre, non è stato ancora effettuato un censimento completo dei danni.

