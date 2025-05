'Il corpo del museo' al Cenacolo degli Agostiniani: Una giornata tra studi e danza a cura di Virgilio Sieni

Giovedì 29 maggio dalle ore 15:00, presso il Cenacolo degli Agostiniani di Empoli, si svolgerà IL CORPO DEL MUSEO. Forme di esperienze tra comunità e scoperta del gesto, GIORNATA

DI STUDI a cura del Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, nell’ambito di Walden Valdelsa, un progetto MuDEV - Museo Diffuso Empolese Valdelsa, realizzato grazie al

contributo della Regione Toscana.

La giornata di studi - cui parteciperanno rappresentanti delle Istituzioni del territorio, studiosi, curatori, operatori culturali - raccoglie i progetti svolti nei musei della Valdelsa per

tracciare una mappa innovativa sul modo di abitare, frequentare, rigenerare i luoghi del patrimonio culturale e sociale che articolano una geografia emozionale unica nel suo genere.

Si invita a riflettere come è possibile a ogni passaggio, ogni scollinamento, nutrirsi di un paesaggio che include come tappe fondamentali la frequentazione dei piccoli musei. Cercheremo di capire come, attraverso la partecipazione dei cittadini, il luogo del museo possa diventare una fucina inesauribile di emancipazione e d’incontro.

La giornata di studi si concluderà con LA VOCE DELLA LUCE, performance di Virgilio Sieni, ore 19.00 presso il Museo della Collegiata di Sant’Andrea di Empoli, nell’ambito di Scollinare -

Officine del Gesto / Piccoli Musei 2025, realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze.

Ingresso gratuito su prenotazione: https://tally.so/r/w4qAaY

GIORNATA DI STUDI

Saluti Istituzionali

Alessio Mantellassi, Sindaco del Comune di Empoli

Matteo Bensi, Assessore alla Cultura del Comune di Empoli

Daniele Vanni, Sindaco del Comune di Vinci con delega alla Cultura e al Turismo per l’Unione dei

Comuni Circondario Empolese Valdelsa

Paolo Baldi, Regione Toscana: Dirigente del settore “Patrimonio culturale, museale e documentario.

Arte contemporanea. Investimenti per la cultura”

Francesca Ciaravino, Regione Toscana

Cristina Gelli, Direttrice dei Musei di Empoli

Interventi

Elena Di Gioia, Direttrice Artistica e Curatrice

Paolo Pecere, Storico della filosofia e scrittore. Professore associato presso l'Università di Roma Tre

Gabi Scardi, Storica dell’arte, curatrice e autrice

Virgilio Sieni, Danzatore e coreografo, Direttore del Centro Nazionale di Produzione della Danza

Riflessioni

Luca Carli Ballola, Animatore RSA V. Chiarugi di Empoli

Alberto Cafaro, Assessore alla Cultura del Comune di Fucecchio

Serena Chiarugi, Partecipante ai progetti nei territori

Francesca Giannì, Sindaca del Comune di Castelfiorentino

Simona Mannucci, Direttrice RSA Il Castello di Montelupo Fiorentino

Franco Spina, Assessore alla Cultura del Comune di Castelfiorentino

Azioni

Da L’AVVENTURA (Fucecchio), azione di Damiano Campigli e Marta Manzi

Da AGORA’ MADRI E FIGLI - PADRI E FIGLI (Castelfiorentino), azione di Rita Betti e Valentina

Giusti

Modera

Matteo Bensi, Assessore alla Cultura del Comune di Empoli

La giornata di studi è accreditata presso Treccani Giunti TVP. La partecipazione all’incontro è gratuita e

prevede il rilascio di un attestato per le ore di formazione. È previsto l’esonero dal servizio. Treccani Giunti

TVP è accreditato dal MIUR come ente formatore del personale della scuola DM 170/2016.

Giovedì 29 maggio 2025 ore 19.00, Museo della Collegiata di Sant’Andrea

Piazzetta della Propositura 3, Empoli

LA VOCE DELLA LUCE _ performance

Di Virgilio Sieni

Con Virgilio Sieni, Jessica de Masi, Mara Roberto, Erica Giacomozzi

E con la partecipazione di Mariella Bulleri, Damiano Campigli, Susanna Castaldi, Serena Chiarugi,

Ecaterina Constantinova, Silvia Gargani, Francesca Lassi, Giuliana Laterza, Marta Manzi, Chiara Pace

Pellitti, Rossella Rigatti, Roberta Scarselli

Musica dal vivo Veronica Chincoli (basso elettrico)

Assistenza artistica Jessica De Masi, Mara Roberto

Collaborazione assistenza artistica Maria Erica Giacomozzi

Un progetto di Virgilio Sieni, realizzato dal Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, nell’ambito di Scollinare-Officine del Gesto/Piccoli Musei 2025, grazie al contributo di Fondazione CR Firenze, MiC, Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, Comune di Firenze, con il patrocinio del Comune di Empoli, in collaborazione con Museo della Collegiata di Sant’Andrea di Empoli.

Uno studio sul corpo e il movimento originario che, risuonando da alcune opere d’arte presenti al Museo della Collegiata di Sant’Andrea, andrà a modulare sequenze di gesti unendo il tempo

passato al tempo del vivere poetico. Tracciando col respiro, come note sussurrate, sentieri di prossimità, vengono destinate al corpo le fasi politiche dell’abitare.

Il Museo diviene il luogo dove ridisegnare i rapporti di vicinanza stilando alleanze democratiche: le forme di accordanza e la compassione divengono il tratto di una rinnovata relazione e accettazione dell’altro. Movimenti originari, nel senso che si declinano nei pressi dell’origine, creano una soglia dalla quale intraprendere uno studio individuale verso la collettività e viceversa.

La voce della luce si articola in brevi danze ripetute, come un rituale che stabilisce sottovoce una provenienza dalle cose del mondo, dai fatti dell’arte e dall’incontro con gli altri. Una gestualità che tende alla comprensione delle origini del movimento secondo declinazioni demandate al senso della comunità. Un gruppo misto di cittadine e cittadini, performer e creativi indagherà sul concetto di empatia: come assorbire il gesto dell’altro secondo l’apertura alle trame della giustizia. Le note musicali ripetute col basso elettrico modulano lo spazio vibrando tra un corpo e l’altro.

Il gruppo dialogherà con le opere di Lorenzo Monaco “Madonna dell’Umiltà”, Rossello di Jacopo Franchi “Madonna in trono col Bambino e Santi”, Giovanni Pisano “Madonna col Bambino”,

rilievo in marmo (1270 ca.), Mino da Fiesole “Madonna col Bambino”, rilievo in marmo (1470 ca.).

Ingresso gratuito su prenotazione: https://tally.so/r/w4qAaY

Walden Valdelsa / Musei e comunità della Valdelsa per la costruzione del territorio, prende ispirazione da uno slancio di vita nei confronti della realtà che lo scrittore e filosofo americano Henry David Thoreau intraprese con l’esperienza di Walden ovvero Vita nei Boschi. Un viaggio interiore che assume la forma dell’apertura e della scoperta, rivolgendo l’attenzione alle cose essenziali della vita e intuendo le altre opportunità che la vita stessa pone nel momento del confronto e dell’incontro con l’inconsueto. Il progetto, grazie alla pluriennale esperienza del Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, si articola in un programma di pratiche, laboratori, incontri, processi creativi e percorsi di formazione “sul campo”, all’interno dei musei dei Comuni della Valdelsa, con la partecipazione degli abitanti: giovani, scuole primarie, ospiti delle RSA, cittadine e cittadini di ogni età, provenienza e abilità, danzatori, performer, Università.

Scollinare - Officine del Gesto / Piccoli Musei 2025 è un progetto di Virgilio Sieni pensato e sviluppato per l’area metropolitana di Firenze e fondato sull’attivazione di officine culturali permanenti: spazi di incontro e sensibilizzazione per intraprendere un viaggio condiviso sulla memoria, sulla tradizione e sulle potenzialità esperienziali dei territori, sempre messi in dialogo con i linguaggi contemporanei dell’arte. Il progetto intende sviluppare la relazione tra cittadini e patrimonio culturale e ricerca le declinazioni e i modi di abitare e vivere gli spazi museali con l’attenzione rivolta all’accessibilità e all’inclusione quali forme di buone pratiche per la co-creazione del territorio e il senso di comunità partecipante.

Virgilio Sieni è danzatore e coreografo italiano, artista attivo in ambito internazionale per le massime istituzioni teatrali, musicali, fondazioni d’arte e musei. La sua ricerca si fonda sull’idea di corpo come luogo di accoglienza delle diversità e come spazio per sviluppare la complessità archeologica del gesto. Crea il suo linguaggio a partire dal concetto di trasmissione e tattilità, con un interesse verso la dimensione aptica e multisensoriale del gesto e dell’individuo, approfondendo i temi della risonanza, della gravità e della moltitudine poetica, politica, scientifica e archeologica del corpo. Direttore della Biennale di Venezia Settore Danza dal 2013 al 2016, Virgilio Sieni oggi dirige il Centro Nazionale di Produzione della Danza a Firenze, riconosciuto come Centro di Rilevante Interesse per la Danza dal MiC. Nel 2013 è nominato Chevalier de l’ordre des arts et des lettres dal Ministro della cultura francese.

