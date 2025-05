Dama di Birra, cambia così la viabilità

Nei giorni 22, 23, 24 e 30 maggio la Casa del Popolo 'P. Ristori' di Corniola organizza la manifestazione 'La Dama di Birra' (qui le info https://tinyurl.com/bdeukv24). Per gestire l'afflusso del pubblico, con ordinanza numero 211 del 21 maggio 2025 sono stati istituiti alcuni divieti per la viabilità, validi dalle 19:00 del 22 maggio 2025 alle 1:30 del 25 maggio 2025 e dalle 19:00 del 30 maggio 2025 alle 01:30 del giorno 31 maggio 2025.

VIA DI CORNIOLA

Tratto compreso tra l‘ intersezione con Via del Terrafino e Via delle Poggiole

Istituzione di Divieto di Transito

Lato destro del tratto compreso tra l‘ intersezione con Via del Terrafino e Via delle Poggiole

Istituzione di Divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli

Tratto compreso tra il civico n.20 e n.135

Istituzione di Senso unico di marcia

VIA DEL TERRAFINO

Tratto compreso tra le intersezioni con Via di Corniola e Via di Carraia

Istituzione di Senso unico di marcia

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

