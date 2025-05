Decretato il fallimento della Lucchese 1905: corsa contro il tempo per il futuro rossonero

Una sentenza di fallimento per la Lucchese 1905 calcio è stata emessa dal Tribunale di Lucca. La società che ha appena conquistato la salvezza in Serie C ai playout. È la quarta volta in 17 anni che il club rossonero si trova in questa situazione. Il commercialista Claudio Del Prete è stato nominato curatore fallimentare, incarico che aveva già ricoperto in occasione del precedente dissesto del 2019.

La decisione del tribunale si basa su diverse istanze di fallimento presentate: dai giocatori, che non percepiscono gli stipendi da mesi, dalla Procura della Repubblica, da alcuni fornitori e anche dal Comune di Lucca, in relazione alla concessione dello stadio Porta Elisa.

"L'udienza è stata posticipata a dopo i playout di Lega Pro in cui la squadra si è salvata (a spese del Sestri Levante ndr) – ha spiegato l'assessore allo sport del Comune di Lucca, Fabio Barsanti –. Il tribunale ha recepito l'urgenza della situazione, ora il fallimento consente di aprire la strada, sotto la curatela, a un'asta per trovare nuovi acquirenti della società. I tempi sono stretti. Per iscriversi al campionato la scadenza è il 6 giugno, ma entro il 5 giugno vanno depositati i documenti".

La curatela avrà il compito di effettuare una perizia sul patrimonio e di quantificare i debiti, stimati in circa 2 milioni di euro. La società di mediazione creditizia Affida srl, attuale sponsor dei rossoneri, ha manifestato durante l'udienza prefallimentare la propria disponibilità a rilevare il ramo sportivo, garantendo il versamento degli stipendi e dei contributi arretrati per l'iscrizione al campionato 2025-2026.

La procedura per la continuità sportiva è estremamente stringente. Entro il 4 giugno dovrà tenersi un'asta per l'assegnazione del ramo sportivo. A seguire, entro il 5 giugno, dovranno essere versate le somme e le fideiussioni necessarie, con il deposito della documentazione in Lega Pro previsto per il giorno successivo, il 6 giugno. Qualora questi passaggi non dovessero concretizzarsi, l'alternativa per la Lucchese sarebbe la fusione con il Ghiviborgo, squadra che milita nei Dilettanti, e la ripartenza dalla Serie D con una nuova società.

