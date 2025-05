Distrutte oltre 200 confezioni di semi e fitofarmaci irregolari sequestrati a Prato

Distrutte oltre 200 confezioni di semi e fitofarmaci irregolari, rinvenute nel Pratese negli ultimi due anni. A svolgere l'operazione presso il termovalorizzatore di Montale i carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Prato, distruggendo tramite incenerimento le 201 confezioni derivanti da sequestri eseguiti in orti gestiti da cittadini di etnia cinese. Il materiale deriva da sette procedimenti amministrativi nell'ambito dei quali l'autorità amministrativa della Regione Toscana ne ha ordinato la confisca e la distruzione.

Complessivamente si tratta di 197 confezioni di semi prive delle indicazioni di legge, poiché recanti informazioni solo in lingua cinese e delle quali non fu fornita documentazione per accertarne provenienza, acquisto, regolare introduzione sul territorio nazionale e conformità alle normative europee e nazionali e di 4 confezioni di prodotti fitosanitari detenuti illegittimamente, senza che il detentore fosse in possesso del certificato di abilitazione necessario, tra cui 3 recipienti di diserbante e un sacco da 10 kg di insetticida.