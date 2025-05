'E fu sera e fu mattina': la natura negli scatti di Valter Bernardeschi in mostra a Montespertoli per la 67ª edizione della Mostra del Chianti

Dal 24 maggio all’8 giugno 2025, il Comune di Montespertoli ospita “E fu sera e fu mattina”, una suggestiva mostra fotografica di Valter Bernardeschi, fotografo naturalista di fama internazionale, all’interno della 67ª Mostra del Chianti. L'esposizione si articola in due sedi: Centro Culturale “Le Corti” (Via S. Sonnino 1) e Loft19 (Via S. Sonnino 19/21). L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 24 maggio alle ore 15:00 presso il Centro Culturale “Le Corti” e a seguire al Loft19.

La mostra è ideata da Giovanni Passaniti ed è promossa dall’Amministrazione comunale di Montespertoli in stretta collaborazione e sinergia con il Circolo Fotografico Fermoimmagine. Hanno partecipato alla realizzazione della mostra anche il MUS.E, il Museo Geo Bruschi, l’Associazione Culturale Kairos e l’Associazione Fotografi del Levante Fiorentino. Un’alleanza tra istituzioni e realtà culturali che conferma l’importanza della fotografia come strumento di riflessione e sensibilizzazione ambientale.

Valter Bernardeschi, già vincitore del prestigioso Wildlife Photographer of the Year del Natural History Museum di Londra, propone un percorso per immagini ispirato all’Enciclica “Laudato Si’” di Papa Francesco. “E fu sera e fu mattina” è molto più di una semplice esposizione: è un viaggio visivo ed emotivo che esplora la meraviglia e la fragilità della natura, mettendo a fuoco il delicato rapporto tra l’uomo e il creato.

Fotografie potenti e poetiche — orsi grizzly che pescano nei fiumi del Nord America, aquile che fendono cieli limpidi, ragnatele che rifrangono la luce — invitano il pubblico a guardare con occhi nuovi la bellezza della biodiversità e la sua vulnerabilità.

“Questa mostra ci invita a contemplare la bellezza del creato con lo stupore di chi riconosce, come ci ricorda Papa Francesco nella Lettera Enciclica ‘Laudato Si’, che la Terra ‘è anche una madre che ci accoglie tra le sue braccia’. Le immagini di Valter Bernardeschi parlano un linguaggio profondo, che tocca l’anima e ci chiede di fermarci, osservare e prenderci cura. Come Amministrazione, siamo orgogliosi di sostenere un progetto che unisce arte, consapevolezza e spiritualità, offrendo alla comunità un’occasione per riflettere sul nostro ruolo all’interno del grande equilibrio della vita.” – dichiara Alessandra De Toffoli, Assessora alla Cultura del Comune di Montespertoli.

Nato nel 1958, Valter Bernardeschi vive a San Pietro Belvedere, sulle colline toscane. Con oltre 40 Paesi visitati, la sua carriera è segnata da una ricerca fotografica che unisce sensibilità artistica e impegno scientifico. Le sue opere sono apparse su riviste internazionali come National Geographic, Oasis e BBC Wildlife, e sono state esposte in numerosi musei, riserve naturali e festival dedicati all’ambiente.

Informazioni e portfolio: http://www.ilmiocantolibero.com/

La mostra fa parte di un progetto itinerante promosso dalla Città Metropolitana di Firenze, avviato presso Palazzo Medici Riccardi a Firenze lo scorso settembre.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

