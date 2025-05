Elena Marianelli presenta 'Vivere': Ricordi di famiglia e di paese raccontati dalla storica docente dell’ITC Cattaneo

Sabato 24 maggio alle h 18.00 all’ex Conservatorio di Santa Chiara di San Miniato, Elena Marianelli, docente di Lingua Tedesca in pensione dopo 35 anni di insegnamento continuativo presso l’IT Cattaneo, consigliera nell’attuale amministrazione comunale, presenterà il suo libro “Vivere…ricordi di famiglia e di paese dal 1880 al 2022” . Durante alcuni lavori di ristrutturazione iniziati tre anni fa, la scrittrice ha ritrovato molti documenti e lettere originali di famiglia dalla fine degli anni 1800. Da lì ha preso lo spunto per scrivere questo suo libro che, attraverso i racconti di vita dei nonni, dei genitori, della famiglia in senso stretto, dell’autrice e dei documenti ritrovati, fa emergere uno spaccato di vita di quattro generazioni della sua famiglia e del paese. Interverranno il sindaco Simone Giglioli, Delio Fiordispina, Alessandro Frosini e Lia Marianelli.

Fonte: Ufficio Stampa