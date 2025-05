Eventi: al via la quarta edizione del ‘Be. Go. Music Accademy’ a Castelfiorentino

Al Media Center Sassoli a palazzo del Pegaso in una conferenza stampa è stata presentata la quarta edizione del Be.Go. Music Accademy, che avrà luogo dal 29 maggio al 1° giugno presso il teatro del Popolo di Castelfiorentino (FI). Sono intervenuti: Cristina Giachi, presidente della commissione Cultura; Enrico Sostegni consigliere regionale; Francesca Giannì sindaco di Castelfiorentino; Franco Spina assessore alla cultura; Diego Calvetti produttore artistico e ideatore della BE.GO. Music Academy; Carlo Nicoletti, speaker radiofonico e televisivo.

“Quattro giorni di musica e spettacolo all’insegna della formazione dei giovani e di sperimentazione musicale – ha detto Cristina Giachi presidente della commissione Cultura - che diventano un’occasione importante di crescita personale dei tanti giovani che si avvicinano a questo mondo. L’evento è anche una festa di popolo per il territorio e un modo per stare in compagnia della buona musica.”

“Un’occasione importante per i giovani, gli artisti, i musicisti di avvinarsi al mondo dello spettacolo – ha detto il consigliere regionale Enrico Sostegni –Castelfiorentino diventa un punto di riferimento nazionale; quindi, è un momento di orgoglio per il territorio e per tutta la regione.”

“Ancora una volta il nostro comune decide di scommettere sulla cultura, sui giovani e sul talento – ha detto il sindaco di Castelfiorentino Francesca Giannì – La ‘Be.Go. Music Accademy’ è una residenza artistica e musicale, dove trenta giovani vengono a imparare, a conoscere e a vedere se la loro carriera futura può essere in ambito musicale. Dobbiamo ringraziare per la realizzazione dell’evento il produttore artistico Diego Calvetti che ha ideato questa innovativa manifestazione.”

“Siamo un’amministrazione che tiene particolarmente alle politiche giovanili e alla valorizzazione del talento – ha detto l’assessore alla cultura Franco Spina - e siamo un presidio culturale di rilievo regionale. Cerchiamo di incentivare in modalità diverse le politiche che includono la presenza giovanile all’interno della cultura.”

“Questo evento si basa sull’incontro tra nuove generazioni di cantautori – ci ha detto Diego Calvetti ideatore della manifestazione – e addetti ai lavori che lavorano nel settore della musica, della discografia, del management. Le giornate si alternano tra master class dei docenti e la sera spettacoli con ospiti musicali di successo. Ho partecipato come direttore orchestra a numerosi Festival di Sanremo e questo mi consente di coinvolgere anche cantanti affermati. Tra gli ospiti attesi Marco Masini e Dolcenera.”

“Un evento importante che offre la possibilità ai giovani di confrontarsi con artisti affermati – ha detto Carlo Nicoletti speaker radiofonico - e di conoscere molte storie che nascono in ambito musicale.”

Uno staff importante di addetti ai lavori sarà presente durante i quattro giorni di ascolti, confronti e workshop per portare la propria esperienza nel settore musicale, ascoltare i progetti dei partecipanti e confrontarsi con loro rispondendo a domande ed interagendo con gli artisti stessi.

Fonte: Toscana Notizie

