Frontale tra due auto a Vecchiano, due feriti

I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti oggi (giovedì 22 maggio) alle ore 07,20 in Via Traversagna Sud a Vecchiano per un incidente stradale. Due i veicoli coinvolti in uno scontro frontale che ha provocato il ferimento dei due conducenti.

La squadra dei pompieri ha collaborato con il personale inviato dal 118 per estrarre le due persone coinvolte dagli abitacoli. Sul posto la polizia municipale di Vecchiano per i rilievi e determinare le cause del sinistro.

Notizie correlate